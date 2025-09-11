Gyorsított eljárásban tárgyalják a törvényt, amely kiszolgáltatná a nemzeti parkokat a nagyberuházóknak

A módosítás célja a minisztérium szerint a különféle (elsősorban ipari) beruházások esetén az engedélyezési eljárások egyszerűsitése, valamint a határidők lerövidítése a környező országok gyakorlatával hasonló szintre.

A törvénymódosítás a szélerőművek engedélyeztetését ugyanakkor éppen hogy nehezítené: ahhoz szükség lenne a SEPS (átviteli rendszerirányító) és az ÚRSO (Árszabályozási Hivatal) pozitív nyilatkozata mellett az érintett települések egyértelmű jóváhagyására is, amelyet a községi képviselő-testületek döntése vagy helyi népszavazás útján nyilváníthatnak ki.

Azt, hogy a hatásvizsgálatba beleszólhatnak az érintett települések lakosai is, a Magyar Szövetség korábban a saját sikereként könyvelte el. „A párt küldöttsége elérte, hogy ezentúl szélturbinaparkok Szlovákiában csakis a lakott területektől távol és a helyi, valamint a szomszédos települések együttes beleegyezésével épülhessenek” – nyilatkozta korábban Nagy József volt környezetvédelmi miniszter.

Taraba pedig nyár elején arról beszélt, hogy

a zöld gazdaság csődöt mondott, a szélerőműveket és a napelemeket képtelenségeknek nevezte, és hangsúlyozta: mióta ő vezeti a minisztériumot, egyetlenegy szélturbina építésére sem adott engedélyt.

Szlovákia rosszul áll a megújuló energiaforrások terén

Szlovákia a megújuló energiaforrások hasznosítása terén továbbra is az EU sereghajtói közé tartozik. A megújulók részaránya az energiamixben évek óta 17 % körül stagnál. A bruttó villamosenergia-felhasználásban a megújulók aránya 24,2 %, fűtés és hűtés terén 18,8 %, a közlekedésben 9,2 %. Szlovákia így a hatodik legalacsonyabb arányt mutatja az EU-ban – derül ki a WOOD & Company friss elemzéséből.

A Szlovák Szövetség a Fenntartható Energiáért (SAPI) szervezet korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az ország a szélerőművek és napelemparkok nélkül nem lesz képes még annak a minimális célkitűzésnek az elérésére sem, ami végül bekerült az aktualizált Nemzeti Energia- és Klímatervbe – eszerint ugyanis 2030-ig az energiamix negyedét a megújulóknak kellene kitenniük (az eredetileg vállalt kötelezettségben még 35 % szerepelt).

A beruházók elé rengeteg adminisztratív akadály gördült eddig is, és már most is az a jellemző, hogy több év után sem zárul le a környezeti hatásvizsgálati eljárás.