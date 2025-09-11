A környezeti hatásvizsgálatról (EIA) szóló törvény módosítását, melyet a környezetvédelmi minisztérium terjesztett elő, a parlament gyorsított eljárásban tárgyalja, annak ellenére, hogy a környezetvédelmi bizottság ezt korábban nem hagyta jóvá. Míg a szélerőművek telepítését nehezítené Tomáš Taraba (SNS-jelölt) tárcája, a nemzeti parkokhoz tartozó védett területeken történő nagyberuházásokat megkönnyítené, ráadásul a nyilvánosság kizárásával.
Gyorsított eljárásban tárgyalják a törvényt, amely kiszolgáltatná a nemzeti parkokat a nagyberuházóknak
A módosítás célja a minisztérium szerint a különféle (elsősorban ipari) beruházások esetén az engedélyezési eljárások egyszerűsitése, valamint a határidők lerövidítése a környező országok gyakorlatával hasonló szintre.
A törvénymódosítás a szélerőművek engedélyeztetését ugyanakkor éppen hogy nehezítené: ahhoz szükség lenne a SEPS (átviteli rendszerirányító) és az ÚRSO (Árszabályozási Hivatal) pozitív nyilatkozata mellett az érintett települések egyértelmű jóváhagyására is, amelyet a községi képviselő-testületek döntése vagy helyi népszavazás útján nyilváníthatnak ki.
Azt, hogy a hatásvizsgálatba beleszólhatnak az érintett települések lakosai is, a Magyar Szövetség korábban a saját sikereként könyvelte el. „A párt küldöttsége elérte, hogy ezentúl szélturbinaparkok Szlovákiában csakis a lakott területektől távol és a helyi, valamint a szomszédos települések együttes beleegyezésével épülhessenek” – nyilatkozta korábban Nagy József volt környezetvédelmi miniszter.
Taraba pedig nyár elején arról beszélt, hogy
a zöld gazdaság csődöt mondott, a szélerőműveket és a napelemeket képtelenségeknek nevezte, és hangsúlyozta: mióta ő vezeti a minisztériumot, egyetlenegy szélturbina építésére sem adott engedélyt.
Szlovákia rosszul áll a megújuló energiaforrások terén
Szlovákia a megújuló energiaforrások hasznosítása terén továbbra is az EU sereghajtói közé tartozik. A megújulók részaránya az energiamixben évek óta 17 % körül stagnál. A bruttó villamosenergia-felhasználásban a megújulók aránya 24,2 %, fűtés és hűtés terén 18,8 %, a közlekedésben 9,2 %. Szlovákia így a hatodik legalacsonyabb arányt mutatja az EU-ban – derül ki a WOOD & Company friss elemzéséből.
A Szlovák Szövetség a Fenntartható Energiáért (SAPI) szervezet korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az ország a szélerőművek és napelemparkok nélkül nem lesz képes még annak a minimális célkitűzésnek az elérésére sem, ami végül bekerült az aktualizált Nemzeti Energia- és Klímatervbe – eszerint ugyanis 2030-ig az energiamix negyedét a megújulóknak kellene kitenniük (az eredetileg vállalt kötelezettségben még 35 % szerepelt).
A beruházók elé rengeteg adminisztratív akadály gördült eddig is, és már most is az a jellemző, hogy több év után sem zárul le a környezeti hatásvizsgálati eljárás.
Külön érdekes, hogy az aktuális módosítás indoklásában az szerepel, hogy annak egyik célja megkönnyíteni az ún. REpowerEU, vagyis az orosz energiahordozóktól való függőség csökkentését célzó terv végrehajtását. Ez utóbbi tervezetnek – amelyet egyébként Robert Fico kormányfő (Smer) korábban határozottan elutasított – egyik kulcseleme a megújuló energiára vonatkozó beruházások ösztönzése, külön kiemelve a nap- és szélenergia hasznosítását.
Egyre magasabban épülnének a sípályák, értékes élőhelyeket pusztítva el
Míg a szélerőműparkok telepítését nehezítené a kormány, a nemzeti parkokhoz tartozó védett területeken történő nagyberuházásokat könnyítené, ráadásul a nyilvánosság kizárásával. Erre több szlovákiai természetvédelmi szervezet is felhívta a figyelmet, rámutatva, hogy a tervezett módosítás jelentősen megkönnyítené a sípályák, felvonók és szállodák építését a védett területeken. Ezeket a projekteket ugyanis a jövőben már nem kellene kötelezően szigorú környezeti hatásvizsgálatnak (ún. „nagy EIA”) alávetni, elegendő lenne az előzetes vizsgálati eljárás (közismert nevén „kis EIA”).
A jelenleg hatályos törvény, amelyet a parlament egy évvel ezelőtt fogadott el, ugyanakkor megszüntette annak lehetőségét, hogy a nyilvánosság és az önkormányzatok véleményt nyilvánítsanak az előzetes vizsgálati szakaszban. Jelenleg csak a végső döntés ellen fellebbezhetnek.
„Abszurd, hogy éppen az a miniszter, akinek a környezet védelme lenne a feladata, ki akarja azt szolgáltatni a nagyberuházóknak”
– figyelmeztetnek a természetvédők.
Egyben rámutatnak, hogy a következő években a sípályák a klímaváltozás miatt egyre magasabban fekvő területeken fognak létesülni – ott, ahol még van némi esély arra, hogy télen lesz hó. Ez pedig azt jelenti, hogy a tervek szinte kizárólag olyan területeket érintenek majd, ahol szinte bizonyosan előfordulnak ritka, veszélyeztetett fajok, például a nyírfajd és a siketfajd. Hozzáteszik: a múltban éppen a kötelező hatásvizsgálatoknak köszönhetően nem valósultak meg olyan tervek, amelyek veszélyeztették volna a fokozottan védett fajok élőhelyeit.
A jogszabályt a gyorsított eljárás miatt teljes egészében az aktuális ülésen vitatják meg, csütörtökön már második olvasatban tárgyalnak róla.
