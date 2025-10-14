Az EU nemváltást akar a gyerekeknek – állítják az álhírterjesztő oroszbarát politikusok

A hivatalos nemváltás engedélyezését követeli az Európai Bizottság a tagállamoktól, és már kiskorúak, gyerekek számára is – állítja cikkében a Marker.sk oroszbarát és álhíreket terjesztő hírportál. A cikk arra támaszkodik, hogy az Európai Bizottság október 8-án elfogadta az LMBTIQ+ Egyenlőség stratégia 2026-2030 című dokumentumot.

A portál a 24 oldalas dokumentum egyetlen sorát emeli ki, hangsúlyozva, hogy a vonatkozó bekezdést „érthetetlen brüsszeliül” írták. Az angol nyelven elérhető dokumentum egy mondatába kapaszkodnak, amely magyarul valahogy így szól:

„A Bizottság elősegíti a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét annak érdekében, hogy a jogi nem elismerésére vonatkozóan életkori korlátozásoktól mentes, önbevalláson alapuló eljárások alakuljanak ki.”

Gyimesi örül az alkotmánymódosításnak

A lap az „életkori korlátozásoktól mentes” (free from age restrictions) kifejezésbe kapaszkodva írja, hogy az EB által elfogadott stratégia azt követeli, hogy az „EU minden tagállama ne csak engedélyezze a hivatalos nemváltást önbevallás alapján, hanem szüntessék meg az életkori korlátozást is”. A lap még hozzáteszi, hogy

„a dokumentum azt nem írja, hogy egy kétéves gyermek egymaga hogyan változtassa meg a nemét igazoló vonatkozó hivatalos okiratot”.

A lap cikkét megosztotta Gyimesi György is, azzal a megjegyzéssel, hogy

„Csak most fogjuk értékelni az alkotmányunkat!”.

Gyimesi ezzel valószínűleg arra utal, hogy a szeptemberben elfogadott módosítás alapján az alkotmány a „nemzeti identitás” kérdéseiben a nemzetközi szerződések fölé rendeli a szlovák törvényeket.