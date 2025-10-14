Az Európai Bizottság épülete Brüsszelben
Az EU nemváltást akar a gyerekeknek – állítják az álhírterjesztő oroszbarát politikusok
Az Európai Bizottság október elején fogadta el az LMBTIQ+ Egyenlőség stratégia 2026-2030 dokumentumot, amibe már bele is kötött egy oroszbarát, álhírtejesztő portál. A félrevezető cikket szívesen megosztották volt politikusok is.
A hivatalos nemváltás engedélyezését követeli az Európai Bizottság a tagállamoktól, és már kiskorúak, gyerekek számára is – állítja cikkében a Marker.sk oroszbarát és álhíreket terjesztő hírportál. A cikk arra támaszkodik, hogy az Európai Bizottság október 8-án elfogadta az LMBTIQ+ Egyenlőség stratégia 2026-2030 című dokumentumot.
A portál a 24 oldalas dokumentum egyetlen sorát emeli ki, hangsúlyozva, hogy a vonatkozó bekezdést „érthetetlen brüsszeliül” írták. Az angol nyelven elérhető dokumentum egy mondatába kapaszkodnak, amely magyarul valahogy így szól:
„A Bizottság elősegíti a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét annak érdekében, hogy a jogi nem elismerésére vonatkozóan életkori korlátozásoktól mentes, önbevalláson alapuló eljárások alakuljanak ki.”
Gyimesi örül az alkotmánymódosításnak
A lap az „életkori korlátozásoktól mentes” (free from age restrictions) kifejezésbe kapaszkodva írja, hogy az EB által elfogadott stratégia azt követeli, hogy az „EU minden tagállama ne csak engedélyezze a hivatalos nemváltást önbevallás alapján, hanem szüntessék meg az életkori korlátozást is”. A lap még hozzáteszi, hogy
„a dokumentum azt nem írja, hogy egy kétéves gyermek egymaga hogyan változtassa meg a nemét igazoló vonatkozó hivatalos okiratot”.
A lap cikkét megosztotta Gyimesi György is, azzal a megjegyzéssel, hogy
„Csak most fogjuk értékelni az alkotmányunkat!”.
Gyimesi ezzel valószínűleg arra utal, hogy a szeptemberben elfogadott módosítás alapján az alkotmány a „nemzeti identitás” kérdéseiben a nemzetközi szerződések fölé rendeli a szlovák törvényeket.
Az Európai Bizottság cáfol
Az Európai Bizottság szerint az elfogadott stratégia nem a nemváltásról szól, de már ők is felfigyeltek rá, hogy sok hamis információ terjed róla.
„A stratégia nem a nem meghatározásáról szól, és még kevésbé az esetleges megváltoztatásához szükséges életkor megállapításáról”
– cáfolta az Európai Bizottság lapunknak a Marker.sk állításait.
Az EB szerint a stratégia célja, hogy „biztosítsa minden ember egyenlőségét Európában, és megelőzze a nem vagy a szexuális irányultság alapján történő bármilyen megkülönböztetést”. A most elfogadott dokumentum egyben kapcsolódik a 2020–2025 közötti időszakra vonatkozó korábbi stratégiára.
A bizottság cáfolta azt is, hogy minden országra egységesen vonatkozó szabályozást akarna elfogadtatni, ellenkezőleg, tiszteletben tartja, hogy a jogi nem elismerésével összefüggő beleegyezési korhatár meghatározása is szigorúan tagállami hatáskör.
„Minden olyan állítás, miszerint a Bizottság ilyen intézkedéseket kényszerít rá vagy ír elő a tagállamoknak, egyszerűen nem igaz”
– állítja a Bizottság.
A testület szerint a stratégia csak azt mutatja, hogy a Bizottság kész elősegíteni a bevált gyakorlatok cseréjét a tagállamok között a jogi nemelismerés terén – életkortól függetlenül. „E pontosítás célja csupán a tagállamok közötti különbségek bemutatása: egyesek minimális életkort határoztak meg a nem megváltoztatásához – például Svédországban ez 16 év – , más országokban viszont nincs életkori korlátozás” – magyarázta az EB azzal, hogy a stratégia előkészítésekor figyelembe vette a tagállami jogi szabályozások sokféleségét.
Ján Čarnogurský is a Marker munkatársa
A Marker.sk-t idén júniusban hozták létre a Standard-ól kilépett újságírók Juraj Daniška vezetésével. A lap alapítói között van Dag Daniš, aki szívesen tárgyalja a híreket az orosz narratíva szerint. Szerintük a szeptemberi orosz provokáció, amikor 19 drón repült be Lengyelország fölé, csak véletlen volt, de még azt sem tartja kizártnak, hogy Ukrajna keze volt a dologban. Az Unió által javasolt „drónfalat”, ami a szövetség és egyben a NATO keleti határát védené, az EU bevonásának tartja az orosz-ukrán háborúba. A lap munkatársa Vladimír Palko kereszténydemokrata politikus, aki a „teljes igazságot” ígérte a lap indulásakor az orosz-ukrán háborúról, mert szerinte a vezető lapok sok mindent eltitkolnak róla.
A lap külső munkatársa Ján Čarnogurský is, aki az elmúlt hetekben Oroszország vendége volt, és az elfoglalt ukrán területeken, az oroszok által szétbombázott Mariupolból jelentkezett, ahol géppisztollyal lőtt célba.
Az oroszok által elfoglalt ukrán területekről úgy beszélt, mint „hagyományos orosz területekről".
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.