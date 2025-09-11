Gyanús csomag miatt vonultak ki a tűzoltók a parlamentbe

„Az összes intézkedés és az elemzések elvégzése után bebizonyosodott, hogy a csomag nem tartalmazott veszélyes anyagot. Sem a parlament épülete, sem az épületben tartózkodók nem voltak veszélyben” – közölte a sajtóiroda, és hozzátette, a borítékot még azelőtt elkülönítették, hogy kézbesítették volna a parlament épületébe.

A hivatal közölte, egyelőre nem adnak tájékoztatást az incidensről. „Mivel még folyik a vizsgálat, nem adhatunk további információkat” – tette hozzá a sajtóosztály.