Közélet

Gyanús csomag miatt vonultak ki a tűzoltók a parlamentbe

Bombariadó miatt evakuálták a parlament épületét
SITA/AP-felvétel
tasr
TASR

Egy gyanús csomag miatt csütörtökön kivonult a parlament épületébe a tűzoltóság. Az elemzések később kimutatták, hogy a csomag nem tartalmazott veszélyes anyagot – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a parlamenti hivatal sajtóosztálya.

„Az összes intézkedés és az elemzések elvégzése után bebizonyosodott, hogy a csomag nem tartalmazott veszélyes anyagot. Sem a parlament épülete, sem az épületben tartózkodók nem voltak veszélyben” – közölte a sajtóiroda, és hozzátette, a borítékot még azelőtt elkülönítették, hogy kézbesítették volna a parlament épületébe.

A hivatal közölte, egyelőre nem adnak tájékoztatást az incidensről. „Mivel még folyik a vizsgálat, nem adhatunk további információkat” – tette hozzá a sajtóosztály.

tűzoltóság
parlament
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?