Egy gyanús csomag miatt csütörtökön kivonult a parlament épületébe a tűzoltóság. Az elemzések később kimutatták, hogy a csomag nem tartalmazott veszélyes anyagot – tájékoztatta a TASR hírügynökséget a parlamenti hivatal sajtóosztálya.
Gyanús csomag miatt vonultak ki a tűzoltók a parlamentbe
„Az összes intézkedés és az elemzések elvégzése után bebizonyosodott, hogy a csomag nem tartalmazott veszélyes anyagot. Sem a parlament épülete, sem az épületben tartózkodók nem voltak veszélyben” – közölte a sajtóiroda, és hozzátette, a borítékot még azelőtt elkülönítették, hogy kézbesítették volna a parlament épületébe.
A hivatal közölte, egyelőre nem adnak tájékoztatást az incidensről. „Mivel még folyik a vizsgálat, nem adhatunk további információkat” – tette hozzá a sajtóosztály.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.