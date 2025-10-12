Gröhling: A gyűlöletnek nincs helye a társadalomban

„A Vár utcai kettős gyilkosság a gyűlölet szisztematikus terjesztésének és a radikalizálódásnak a következménye volt. Az időt senki sem tudja visszafordítani, az egyetlen, amit az ország tehet, hogy tanul az esetből, és megérti: a gyűlöletnek nincs helye a társadalomban” – írta Gröhling.

A politikus szerint „egy radikalizálódó országban senki sem marad biztonságban”. Hozzátette, hogy mindenki békés és biztonságos országban szeretne élni, és senki sem akar a gyűlölet vagy támadások célpontjává válni.

„Emlékezzünk erre nemcsak a közéleti vitákban és a politikában, hanem a mindennapi életben is” – fogalmazott a SaS elnöke.