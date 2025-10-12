Gröhling: A gyűlöletnek nincs helye a társadalomban

A három éve történt Vár utcai kettős gyilkosság évfordulóján Branislav Gröhling, az SaS elnöke a közösségi médiában arra figyelmeztetett, hogy a gyűlölet és a radikalizáció terjedése az egész társadalom biztonságát fenyegeti.
„A Vár utcai kettős gyilkosság a gyűlölet szisztematikus terjesztésének és a radikalizálódásnak a következménye volt. Az időt senki sem tudja visszafordítani, az egyetlen, amit az ország tehet, hogy tanul az esetből, és megérti: a gyűlöletnek nincs helye a társadalomban” – írta Gröhling.
A politikus szerint „egy radikalizálódó országban senki sem marad biztonságban”. Hozzátette, hogy mindenki békés és biztonságos országban szeretne élni, és senki sem akar a gyűlölet vagy támadások célpontjává válni.
„Emlékezzünk erre nemcsak a közéleti vitákban és a politikában, hanem a mindennapi életben is” – fogalmazott a SaS elnöke.
Mint ismert, 2022. október 12-én lövöldözés volt Pozsony központjában, a Vár utcában, egy olyan vendéglő előtt, amelyet főként az LMBTQ közösség tagjai látogatnak. Két férfi a helyszínen meghalt, egy nő megsérült. A tettes elmenekült a helyszínről. A rendőrség másnap reggel holtan találta, öngyilkosságot követett el.
A hatóságok a bűncselekményt terrortámadásnak minősítették. A nyomozás 2024 januárjában zárult le.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.