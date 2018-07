A gazdák cáfolták, hogy nem volt idejük Pellegrinire

Pozsony/Eperjes | A gazdák cáfolják azt az állítást, hogy nem volt idejük a kormányfőre, és ezért nem találkoztak vele. Ezzel Peter Pellegrini (Smer-SD) kijelentésére reagáltak, aki azt állította, hogy kedden reggel, a mezőlaborci kihelyezett kormányülés előtt találkozni akart az elégedetlen gazdákkal.

A miniszterelnök kedden azt nyilatkozta, hogy még reggel hajlandó lett volna a Kassa-vidéki járásbeli Hernádgönyűre (Gyňov) utazni, és azon a helyen találkozott volna az elégedetlen gazdákkal, melyet ők javasoltak. Állítása szerint azonban a gazdák azt válaszolták, hogy most sok a dolguk, és nincs idejük találkozni a miniszterelnökkel. „Keresni fogunk megint közösen valamilyen megfelelő időpontot” – tette hozzá Pellegrini.

A gazdák elmondása szerint ugyanakkor a kormányfő két találkozási lehetőséget kínált nekik, ők pedig azt választották, amelyik keretében jobban megismerheti a mezőgazdaság területén jelentkező problémákat.



„Hétfő (7. 2.) délután 16.30 körül a miniszterelnök telefonon beszélt Lucia Gallovával, a Mezőgazdászok Kezdeményezése képviselőjével, akit tájékoztatott, hogy másnap reggel Kelet-Szlovákiában lesz, és ellátogathat a hernádgönyűi gazdaságba. Azt mondta, hogy csak mintegy másfél órányi ideje lesz a gazdákra, és a többi, gondokkal küszködő kelet-szlovákiai gazdaságot, melyeket a Mezőgazdászok Kezdeményezésének képviselői ajánlottak a figyelmébe, nem lesz alkalma meglátogatni” - áll a kezdeményezés közleményében.

A kormányfő Gallová elmondása szerint azt is felajánlotta, hogy közösen kereshetnek egy olyan időpontot a találkozóra, amikor több időt tud majd szánni a gazdákra. „A kollégákkal való egyeztetés után a miniszterelnök úrnak bejelentettem, hogy a második lehetőséget választjuk és egy másik, megfelelőbb időpontot keresünk a közös találkozóra” – mondta Gallová.

František Oravec Kassa-vidéki gazda értékelte Pellegrini szándékát, hogy személyesen akar megismerkedni a gazdákkal és beszélni velük a problémáikról. Hernádgönyűi gazdaságába, ahová a kormányfőt egy nyílt levélben hívták meg, a találkozóra az egész országból érkeztek volna a gazdák képviselői. A miniszterelnököt a találkozó után a dél-szlovákiai gazdák is meghívták volna magukhoz.

Oravec hozzátette: a mezőgazdaság terén jelentkező problémák nem csak egy vagy két térséget, hanem az ország szinte minden régióját érintik. Ezért a hernádgönyűi találkozóra más régiók gazdáit is meghívták. „Ilyet azonban nem lehet néhány óra alatt megszervezni. Mivel számunkra világos, hogy a miniszterelnök úr ideje is rendkívül értékes, így megegyeztünk, hogy azt nem fogjuk feleslegesen pazarolni. Ezért inkább a második ajánlatot fogadtuk el, miszerint közösen keresünk egy másik, megfelelőbb időpontot” – magyarázta Oravec, hozzátéve: a kormányfőnek lehetőséget akarnak adni, hogy a lehető legteljesebb képet alkothassa a mezőgazdaság terén jelentkező problémákról, melyek gátolják a régiók fejlődését is.