Gašparról sem tárgyalt a parlament

Míg reggel a Samuel Migaľ tevékenységével kapcsolatos rendkívüli ülés megnyitásához nem jött össze elegendő számú képviselő, Richard Raši (Hlas) házelnök a késő délutáni ülésről már nem is rendelt el szavazást. Raši álláspontja szerint a javaslatról nincs értelme dönteni, mivel a pont szerepel a jelenleg is zajló ülés menetrendjében. A házelnök ezért a törvényhozás alkotmányjogi bizottságának értelmezésére hivatkozva idő előtt befejezte a rendkívüli ülést.

Az esemény összehívását az ellenzék kezdeményezte a múlt héten, az aláírásokat az SaS képviselői gyűjtötték össze. A pártot zavarják a SIS-igazgatóval kapcsolatos botrányok és kétes ügyek, többek között Gašpar vagyoni helyzete, a szervezet irányításával kapcsolatos stratégiája, de a vezető augusztus végén okozott nyitrai közúti balesete is.

Az ellenzéki képviselők kritizálták a döntést és vitatják a házelnök érveit. A véleményük szerint kellő aláírás gyűlt össze a rendkívüli ülés összehívásához, közösen koordinálják a további lépéseiket.

Mária Kolíková, az SaS parlamenti képviselője az eset margójára elmondta, véleménye szerint a kormánykoalíció csak nem akar beszélni arról, hogy a lakosság nem érzi magát biztonságban, miközben a SIS kulcsfontosságú intézmény az ország szempontjából. František Mikloško (KDH) arra hívta fel a figyelmet, hogy a koalíció az indítványok halasztgatásával megbontja a parlament ellenőrző szerepét, míg Martin Dubéci (PS) egyszerűen csak helytelennek érezte Raši jogértelmezését.