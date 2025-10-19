Gašpar és Hlina vitáján személyeskedésből sem volt hiány

A költségvetés

Tibor Gašpar (Smer), a parlament alelnöke a jövő évi állami költségvetés kapcsán elmondta: nem mindenki lesz elégedett a tervvel, de a cél az, hogy a költségvetés megőrizze szociális jellegét. Hangsúlyozta, hogy a kormány a konszolidáció fokozatos bevezetését tervezi, így megmaradna a 13. havi nyugdíj és az ingyenes vonatozás is.

Gašpar hozzátette, hogy a Smer nyitott a költségvetés módosítására, amennyiben erre szükség lesz.

A vitában Alojz Hlina (SaS) egyetértett abban, hogy a 13. havi nyugdíjat célzottabban kellene odaítélni, ugyanakkor bírálta a kormány gazdaságpolitikáját. Szerinte egyesek „atomfizikát csinálnak a költségvetésből”, pedig az szerinte egyszerű: a bevételeknek és a kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük. Hlina úgy véli, a kabinet kölcsönökből finanszírozza a népszerűségét ahelyett, hogy beruházásokba fektetne.

Egy sornyi személyeskedés

A vita éles személyeskedésbe torkollott. Alojz Hlina Tibor Gašpar családját és vagyonát bírálta, többek között megkérdőjelezve, miért van szükségük egy 700 lóerős sportautóra. Emellett azt is felvetette, hogy Gašpar sógora nem fizetett adót egy nagy értékű ingatlan után.

Gašpar válaszul Hlinát támadta, megkérdőjelezve múltját és hitelességét. Emlékeztetett rá, hogy Hlina nem fejezte be tanulmányait, több párthoz is csatlakozott politikai pályafutása során, és korábban botrányok – köztük egy parlamenti verekedés – is fűződtek a nevéhez.

A választási ciklus meghosszabbítása

Gašpar a választási ciklus meghosszabbításának ötletéről is beszélt, amely szerinte pénzügyi megtakarítást hozhatna. „Négy év kevés” – jelentette ki. Hozzátette, hogy a javaslat célja elsősorban a társadalmi párbeszéd elindítása:

„Azt mondtuk, érdemes elkezdeni beszélgetni róla – természetesen az önkormányzatok szintjén is, állami tisztviselőkkel konzultálva, és akár az ellenzékkel is, hiszen minden ilyen módosítás a jövőbeni kormányokra is hatással lesz, függetlenül attól, melyik oldalról kerülnek ki.”

Gašpar megemlítette azt a javaslatot is, hogy hosszabbítsák meg a polgármesterek, községi elöljárók és a megyei vezetők mandátumát.

A Szlovák Nemzeti Tanács képviselője, Alojz Hlina (SaS) azonban feleslegesnek tartja a felvetést. „Miért változtatnánk azon, ami működik?” – reagált.

A parlament működése

A vita során szó esett a Szlovák Nemzeti Tanács ügyrendjének módosításáról is. Gašpar a képviselőkkel szembeni szankciók bevezetését szorgalmazta arra az esetre, ha megszegik az eljárási szabályokat. A parlament alelnöke szerint büntetést kellene kiszabni azokra is, akik megsértik az udvarias magatartás alapelveit.

Példaként Igor Matovičot említette, aki szerinte „lehetetlenné tette” Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter záróbeszédét a konszolidációról szóló szavazás előtt.

Hlina egyes elemeket logikusnak tart, ugyanakkor bírálta, hogy jelenleg korlátozzák a parlamenti vitákat, a bizottságok nem működnek megfelelően, és emiatt egyes képviselők viselkedése „túlzottabbá válik”.

A Cintula-per

A műsor végén a moderátor arra kérdezett rá, milyen ítéletet várnak a képviselők Robert Fico elleni merénylet elkövetője, Juraj Cintula ügyében. A politikusok nem részletezték álláspontjukat, de egyetértettek abban, hogy az ügyben igazságos, a bíróság által meghozott döntés szülessen.