Galko húsz euróval jutalmazná a kiselsősöket

Azt egyelőre nem látni, hogy Galko törvényjavaslatának mekkora esélye van a sikerre. Az egykori védelmi miniszter, aki a Szlovákia mozgalom listáján jutott a parlamentbe – majd kilépett – magasabb egyszeri jutalmazásban részesítené az iskolakezdőket. A járulék mértéke jelenleg 110 euró.

„A háztartások költségei csak növekednek, a fizetések stagnálnak, az állam pedig mindezt csak csendben nézi. A javaslatunk csak egy csepp a tengerben a költségvetést tekintve, de a háztartásoknak legalább egy kicsit enyhít a terhein” – fejtette ki Galko.

A Demokraták számításai szerint az iskolai segédeszközök árai egyes esetekben akár hatvan százalékkal is emelkedtek egy év alatt. A javaslat értelmében a 110 eurós állami járulék mértéke 130 euróra emelkedne, az intézkedés mintegy 1,2 millió eurós kiadással járna a költségvetés számára.