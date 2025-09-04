Ľubomír Galko
Galko húsz euróval jutalmazná a kiselsősöket
Ľubomír Galko (független, Demokraták) ellenzéki parlamenti képviselő azt szeretné, hogy az első osztályos tanulók után további húsz eurót fizessen ki az állam.
Azt egyelőre nem látni, hogy Galko törvényjavaslatának mekkora esélye van a sikerre. Az egykori védelmi miniszter, aki a Szlovákia mozgalom listáján jutott a parlamentbe – majd kilépett – magasabb egyszeri jutalmazásban részesítené az iskolakezdőket. A járulék mértéke jelenleg 110 euró.
„A háztartások költségei csak növekednek, a fizetések stagnálnak, az állam pedig mindezt csak csendben nézi. A javaslatunk csak egy csepp a tengerben a költségvetést tekintve, de a háztartásoknak legalább egy kicsit enyhít a terhein” – fejtette ki Galko.
A Demokraták számításai szerint az iskolai segédeszközök árai egyes esetekben akár hatvan százalékkal is emelkedtek egy év alatt. A javaslat értelmében a 110 eurós állami járulék mértéke 130 euróra emelkedne, az intézkedés mintegy 1,2 millió eurós kiadással járna a költségvetés számára.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.