Andrej Kiska: minden gyereknek lehetőséget kell adni - GALÉRIA

Kassa | Andrej Kiska köztársasági elnökiskolába kísérte a gyerekeit, majd Kassára és Szepsibe látogatott, óvodásokkal és iskolásokkal, valamint a Talentum SAP programozócsoport tagjaival találkozott.

Andrej Kiska látogatása egy kassai alapiskola tanévnyitján kezdődött. Az iskola vezetésével tartott rövid tárgyalás után a világsikereiről ismert kassai Talentum SAP robotépítő csapat fiatal tagjaival és vezetőjével ebédelt. Hanesz Angelika, a csapat vezetője és mentora lapunknak elmondta, nagy volt a meglepetés, amikor a köztársasági elnök ebédre invitálta őket. „Nagy megtiszteltetés ez. A gyerekek nagyon élvezték a találkozást. Bemutattuk az elnöknek az eddigi munkánkat és eredményeinket, de a terveinkről is beszéltünk” – nyilatkozta Hanesz Angelika. Az ebéd után Kiska Szepsibe vette az irányt, ahol először a város vezetésével tárgyalt zárt ajtók mögött, majd a helyi magyar alapiskola egyik tanulójával, Horváth Annamáriával találkozott, aki az elmúlt napokban azért vált híressé, mert nemrég balerinacipőben áll rajthoz egy futóversenyen, és győzött. Papp Adrianna, a Szepsi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója lapunknak elmondta, örülnek a kislány sikereinek. „Büszkék vagyunk rá, de az igazat megvallva nem értjük, miért kapott az esemény ilyen nagy hírverést. A kislány megjelent a versenyen, és nem sportcipőben, hanem balerinában futotta le a távot. Ennyi történt. Ezért is nem értjük ezt a hirtelen jött médiavisszhangot. Bízom benne, hogy a kislány sikerét a szülei is értékelik” – nyilatkozta lapunknak Papp Adrianna.

A köztársasági elnök útja a város főteréről a Bodolló utcai romatelepre és az ottani közösségi centrumba vezetett, ahol a helyi képviselők és Mária Patakyová ombudsman jelenlétében a romák helyzetéről tárgyaltak. Kiska innen a Százszorzép magyar és a Százlábú szlovák óvodába látogatott, majd rövid sajtóbeszámolót tartott az óvoda udvarán. „Nagyon örülök, hogy az ombudsman asszony is jelen volt a találkozó két utolsó helyszínén. A szlovák társadalom tíz százalékát lassan romák teszik ki, de úgy tűnik, a politikusok egy része nem veszi ezt tudomásul. Itt, Szepsiben nem lehet nem elmondani, miért nem az erőszakos hozzáállás a megoldás a roma közösségekben uralkodó problémákra. Azt hiszem, a mai világban a rendőrség csak egy független rendőrségi felügyelőbizottság beiktatásával működget megfelelően és hatékonyan, ugyanis az emberek fele már nem bízik a rendőrökben. Az ő bizalmukat is csak így nyerhetik vissza” – mondta Andrej Kiska. Hozzátette, a romakérdés kapcsán a megoldások már ismertek, de a gyakorlatban még mindig nem megfelelően alkalmazzák őket. „Tudjuk, hogy a legalapvetőbb problémát az oktatásügy és az iskola előtti felkészítés jelenti. Ha ezt most elkezdenénk, biztos vagyok benne, hogy két-három éven belül kézzel fogható eredményeket tudnák felmutatni. A roma telepeken felnevelkedő gyerekek jövőjére is gondolni kell, hiszen milyen ember lesz abból, aki áram és víz, és a legalapvetőbb feltételek nélkül nő fel? Ezért mindenkitől azt kérem, ne dugjuk homokba a fejünket, hiszen Szlovákia lakosságának tíz százaléka nem kevés ember, és minden gyereknek ugyanolyan esélyt kell megadni, bármilyen családba született is” – zárta a köztársasági elnök.