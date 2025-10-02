Fotó: Facebook/Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
FOTÓK: Újabb két F–16-os vadászgép érkezett Szlovákiába
Két újabb F–16 Block 70 típusú vadászgép érkezett Szlovákiába – közölte csütörtökön a védelmi minisztérium. Az Egyesült Államokból szállított repülőgépek közül az egyik együléses, a másik kétüléses kivitelű.
Az új gépekkel együtt a légierő már hét korszerű F–16-ossal rendelkezik. A fennmaradó hét repülőgépet 2027-ig adja át Washington Szlovákiának.
A két vadászgép kora este landolt a nyugat-szlovákiai Konyha (Kuchyňa) katonai repülőtéren.
A minisztérium tájékoztatása szerint a frissen érkezett gépek esetében „a közeljövőben zajlik majd az adminisztratív és technikai átvételi folyamat, ezt követően pedig bekapcsolódnak a kiképzési programba”.
