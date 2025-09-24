Közélet

Folytatódik a konszolidációs csomag megvitatása a parlamentben

Ladislav Kamenický
TASR-felvétel
tasr
TASR

Szerdán folytatódik a konszolidációs csomag megvitatása a parlamentben. Mivel gyorsított eljárásban tárgyalja a parlament az intézkedéseket, még ezen az ülésszakon végszavazást terveznek.

34 képviselő jelentkezett be írásban a vitába, 20 felszólalása van még hátra, utánuk pedig szóban is be lehet jelentkezni. Az első olvasatú vita hosszát a múlt héten 12 órában szabták meg, most egyelőre nincs ilyen korlátozás. A lerövidítésről vagy a vita lezárásáról szavazással dönthetnek a képviselők.

A 2,7 milliárdos 2026-os konszolidációs csomag összesen 22 intézkedésből áll, a tervet szeptember 9-én jelentette be Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter. A csomagban adó- és járulékemelés is szerepel. A kormányzati takarékoskodásra vonatkozó javaslatok egyelőre nem ismertek, csak a lakosságot, a cégeket és az önkormányzatokat érintő intézkedések. 

konszolidáció
Robert Fico
Smer
Peter Pellegrini
Matúš Šutaj Eštok
Hlas
Andrej Danko
SNS
Progresszív Szlovákia
Michal Šimečka
SaS
Branislav Gröhling
Szlovákia mozgalom
Igor Matovič
KDH
Milan Majerský
