Folytatódik a konszolidációs csomag megvitatása a parlamentben

34 képviselő jelentkezett be írásban a vitába, 20 felszólalása van még hátra, utánuk pedig szóban is be lehet jelentkezni. Az első olvasatú vita hosszát a múlt héten 12 órában szabták meg, most egyelőre nincs ilyen korlátozás. A lerövidítésről vagy a vita lezárásáról szavazással dönthetnek a képviselők.

A 2,7 milliárdos 2026-os konszolidációs csomag összesen 22 intézkedésből áll, a tervet szeptember 9-én jelentette be Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter. A csomagban adó- és járulékemelés is szerepel. A kormányzati takarékoskodásra vonatkozó javaslatok egyelőre nem ismertek, csak a lakosságot, a cégeket és az önkormányzatokat érintő intézkedések.