Fölényes győzelmet aratott az ANO a cseh választásokon

A cseh parlamenti választásokon a volt kormányfő, Andrej Babiš vezette ellenzéki ANO mozgalom szerzett egyértelmű győzelmet. Az eddig összeszámolt szavazatok alapján behozhatatlan előnnyel vezet a kormánykoalíciót alkotó SPOLU előtt.
A szavazatok 95,14 százalékának feldolgozásakor az ANO 35,46 százalékos eredménnyel áll az élen. Második helyen a SPOLU koalíció végzett 22,66 százalékkal. A harmadik helyre a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) kerültek 11,01 százalékkal, őket a Kalózpárt követi 8,58 százalékkal. A Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) 7,94 százalékot kapott, míg a Motoristák mozgalma – történetében először – átlépte a parlamenti küszöböt 6,84 százalékkal.
A Stačilo! nevű formáció 4,40 százalékot ért el, így várhatóan nem jut be a képviselőházba.
Az ANO prágai listavezetője, Karel Havlíček már a választási központba érkezésekor jelezte, hogy a tárgyalások akár szombat este megkezdődhetnek. Szavai szerint a Motoristákkal programbeli egyetértés mutatkozik. „Nem titkoltuk, hogy közel állnak hozzánk” – fogalmazott a politikus az újságíróknak.
