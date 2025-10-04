Külföld

Fölényes győzelmet aratott az ANO a cseh választásokon

Andrej Babiš
TASR/AP-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

A cseh parlamenti választásokon a volt kormányfő, Andrej Babiš vezette ellenzéki ANO mozgalom szerzett egyértelmű győzelmet. Az eddig összeszámolt szavazatok alapján behozhatatlan előnnyel vezet a kormánykoalíciót alkotó SPOLU előtt.

A szavazatok 95,14 százalékának feldolgozásakor az ANO 35,46 százalékos eredménnyel áll az élen. Második helyen a SPOLU koalíció végzett 22,66 százalékkal. A harmadik helyre a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) kerültek 11,01 százalékkal, őket a Kalózpárt követi 8,58 százalékkal. A Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) 7,94 százalékot kapott, míg a Motoristák mozgalma – történetében először – átlépte a parlamenti küszöböt 6,84 százalékkal.

A Stačilo! nevű formáció 4,40 százalékot ért el, így várhatóan nem jut be a képviselőházba.

Az ANO prágai listavezetője, Karel Havlíček már a választási központba érkezésekor jelezte, hogy a tárgyalások akár szombat este megkezdődhetnek. Szavai szerint a Motoristákkal programbeli egyetértés mutatkozik. „Nem titkoltuk, hogy közel állnak hozzánk” – fogalmazott a politikus az újságíróknak.

Kapcsolódó cikkünk
Andrej Babiš
Külföld

Az ANO vezeti a cseh választásokat

Csehország
parlamenti választások
Andrej Babiš
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?