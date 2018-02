Főként Smer-közeli vállalkozókról írt a meggyilkolt Kuciak

Pozsony | Ján Kuciak azon kevés szlovák újságíró közé tartozott, akik csak és kizárólag oknyomozó riportokkal foglalkoznak, a leggyakrabban a Smerhez köthető vállalkozók gazdasági botrányairól próbálta lerántani a leplet.

Az elmúlt három évben több gazdasági csalásról, gyanús vállalkozásról írt, foglalkozott a Panama-iratok néven elhíresült botránnyal is. 2017-ben nagyrészt a kétes múltú vállalkozó, Ladislav Bašternák állítólagos adócsalásairól írt. A tavaly megjelent 52 írásából 12 szólt Bašternákról, aki szerepelt a rendőrségi körökből kiszivárgott alvilági személyek nevét tartalmazó névjegyzéken is.

Tavaly nyáron megjelent írásában például részletesen leírta, ahogy bonyolult machinációknak köszönhetően Marián Kočnernek a kezébe jutott egy golfközpont, az államnak a számtalan átutalásokkal és illetéktelen áfa-visszaigénylésekkel akár négymillió eurós kárt is okozhatott. Írásaiban nem kerülte Bašternák botrányait sem, mint a Five Star Residence épületkomplexum körüli botrányt. Olyan fiktív állami tenderekről is írt, amelyekben Miroslav Bödör cége, a Bonul biztonsági szolgálat versengett saját magával. Bödört Smerhez közeli vállalkozónak tartják, és egyben Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány sógora.

Füstbe ment feljelentés

Kuciak cikkeit Ľuba Lesná tényfeltáró újságíró – aki Michal Kováč elrablását és a Remiáš-gyilkosságot is megírta – méltatta. „Olvastam néhány írását, és azt kell, hogy mondjam, annak ellenére, milyen fiatal volt, nagyon profi munkát végzett. Minden információját legalább két forrástól hitelesítette, tehát minimalizálta a támadási felületet” – mondta Lesná.

Kuciak tavaly szeptemberben jelentette fel Kočnert, mert életveszélyesen megfenyegette. A vállalkozó azt mondta neki, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb szemetet összegyűjtse rá és családjára, s hogy mindent nyilvánosságra hozzon. „Speciálisan magával kezdek el foglalkozni, a személyével, az anyjával, az apjával és testvéreivel” – mondta Kočner Kuciaknak.

Amikor szeptemberben Robert Kaliňák (Smer) belügyminisztertől megkérdezte a Denník N riportere, mit gondol Kočnernek az újságírónak intézett szavairól, az alábbit válaszolta:

„Milyen megfélemlítésre gondol? Nekem a kijelentéseiből inkább olyan érzésem volt, hogy napilapjukhoz akar csatlakozni, mint újságíró, mert ez az, amit maguk tesznek, szemetet keresnek”.

Kuciak néhány nappal a belügyminiszter kijelentése után arra panaszkodott egy közösségi portálon, hogy a rendőrség nem lépett az ügyében. „Már 44 napja annak, hogy feljelentettem M. K.-t, az ügyet nagy valószínűséggel még nem is kapta meg konkrét nyomozó” – írta. Későbbi bejegyzésében már arról tájékoztatott, hogy a Főügyészség az ügyét a kerületi ügyészségre küldte, az pedig a járásira. Végül ugyan behívták kihallgatásra, de mint közölte, csak annyit akartak tőle megtudni, hogy melyik városrészben fogadta Kočner hívását, mert az óvárosi rendőrség kiderítette, hogy egy másik városrészben, Pozsony-Ružinovban, így nekik kell foglalkozniuk a feljelentéssel.

Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány ma délután közölte, hogy Kuciak beadványát elutasították, mert arra a következtetésre jutottak, hogy nem történt bűncselekmény. „Kihágásnak értékelték ki az esetet” – mondta azzal. Gašpar szerint az ügyet most újra megvizsgálja a felügyelő ügyész.

A vállalkozó ma nyilatkozatban elutasította, hogy valaha is megfenyegette volna az újságírót, s hogy bármi köze lenne a meggyilkolásához. Legutóbb – saját bevallása szerint – négy-öt hónapja beszélt vele, s az idézett mondatot nem fenyegetésként értette, csupán azt akarta felvázolni, hogy vajon hogy érezné magát a helyében az újságíró, ha családjáról írnának úgy, mint róla.



Mečiari idők

Szlovákia modern kori történetében eddig egyetlenegyszer sem volt példa arra, hogy újságírót öltek volna meg. Ľuba Lesná, aki a mečiari időkben volt aktív oknyomozó újságíró, azt állítja, hogy ilyen praktikákat még a kilencvenes években is kerültek. „Nagyon gyakran megfélemlítettek újságírókat, engem egyszer többen megvertek az utcán, máskor eltörték a kezem. Peter Tóth vagy Eugen Korda újságírónak felgyújtották az autóját, de egy újságírót sem gyilkoltak meg. Másrészt nagyon sok szemtanút eltettek láb alól, nagyon sok ember halt meg furcsa körülmények között” – mondta.

Szerinte a hétvégi gyilkosság nem feltétlenül azt jelenti, hogy visszatérnek a mečiari idők. „Másrészt ilyen dolgoknak nincs keresnivalójuk egy jogállamban. Sajnálatos, hogy ez megtörtént” – fűzte hozzá Lesná.

Védik az újságírókat

Az országos rendőrfőkapitány szerint minden újságíró, aki veszélyeztetve érzi magát, megkapja a kellő védelmet. Rendőrök védhetik a lakásukat, a házukat, egyeseknek vészjelző berendezést is adnak, amellyel azonnal segítséget tudnak hívni szükség esetén. „Azt, hogy ki, milyen védelmet kap, természetesen nem fogom most részletezni, az aktuality.sk portál szerkesztőségével is külön foglalkozunk, megmondják, kik azok, akik veszélyben lehetnek” – mondta Gašpar.

Békemenet Kuciakért

Az aktuality.sk hírportál képviselői ma nem akartak nyilatkozni a történtekről. A rendőrség Robert Fico kormányfő szerint szorosan együtt fog működni a portál szerkesztőségével, hiszen ők azok, akik hozzájárulhatnak az ügy tisztázásához és felfedhetik, pontosan milyen témákon dolgozott Kuciak az utóbbi időben.

Az aktuality.sk kiadója, a Ringier kiadóház írásban reagált a történtekre.

„Sokkolt minket a hír, hogy Ján Kuciak és barátnője nagy valószínűséggel brutális kivégzés áldozata lett. Annak ellenére, hogy a nyomozás részleteit nem ismerjük, valószínűsíthető, hogy a gyilkosság kollégánk tényfeltáró tevékenységével volt kapcsolatban”

– írta a kiadó azzal, hogy Kuciak három éve dolgozott náluk, s mindent elkövetnek annak érdekében, hogy segítsék a nyomozók munkáját.

A Facebook közösségi portálon ma szerveződni kezdett egy békemenet, a meggyilkolt Kuciak és barátnője Martina emlékére. Lapzártánk előtt már 14,5 ezer ember jelezte a részvételét az akción. A szervezők nemcsak az újságíró meggyilkolásának, hanem Kočner és Bašternák állítólagos adócsalási ügyeinek mielőbbi kivizsgálását is követelik.