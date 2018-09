Focus: Kiska pártja földrengést okozhat a politikai palettán

Pozsony | Bár Andrej Kiska államfő még nem alapított saját pártot, a Focus közvélemény-kutató ügynökség felmérése alapján a megkérdezettek több mint 25 százaléka neki adná a voksát. Kiska elsősorban az ellenzéki és a jobboldali pártok szavazóit szólítaná meg.

A Focus ügynökség a Postoj internetes portál megbízásából készítette el a felmérést, melyben a megkérdezettek 25,1%-a el tudja képzelni, hogy a következő parlamenti választások során annak a pártnak adja a voksát, melyet Andrej Kiska vezet. Ugyanakkor tudatosítani kell azt is, hogy ez nem jelenti azonnal azt, hogy ilyen mértékű támogatottsággal számolhat az államfő pártjának alapításakor. Hiszen az új pártok potenciáljának felmérése a Progresszív Szlovákia vagy a Sieť esetében is jóval magasabb volt, mint a későbbi felmérésekben mért támogatottságuk.

Az ellenzéktől szakíthat

A felmérés során arra is kíváncsiak voltak, hogy Kiska mely pártok szavazóit tudná megszólítani, illetve átcsábítani. Az adatok alapján Kiska mozgalma komoly földrengést okozhat a jelenlegi politikai palettán. Elsősorban ugyanis az ellenzéki pártoktól vinne el szavazatokat. Az OľaNO szavazóinak fele, az SaS szavazóinak 42 százaléka tudja elképzelni, hogy szavazatát Kiska pártjára adja le. Boris Kollár sem lehet nyugodt, mert támogatóinak 36%-a voksolna a jelenlegi államfő pártjára. Ugyanakkor a Híd számára – a Focus felmérése alapján – akár megsemmisítő hatású is lehetne, hiszen a jelenleg 5,6%-os támogatottságot élvező kormánypárt szavazóinak harmada, azaz a 30%-a mérlegelné, hogy Andrej Kiska pártjára szavazna a következő parlamenti választásokon. Ha ez bekövetkezne, akkor a Híd akár a parlamenten kívül is rekedhetne.

Ugyanakkor Andrej Kiska új pártja gyakorlatilag semmilyen hatással nem lenne Marian Kotleba ĽSNS pártjának támogatottságára. A felmérésben az SNS és a Smer szavazóinak 15 százaléka válaszolta azt, hogy fontolóra venné a Kiskára való voksolást.

Kiska még hallgat

A parlamenten kívüli pártok szimpatizánsainál is komoly tényező az államfő. Az adatok alapján ugyanis a Progresszív Szlovákia szavazóinak fele deklarálja, hogy el tudná képzelni, hogy az államfő pártjára voksoljon a 2020-ban esedékes parlamenti választások során. Miroslav Beblavý Spolu pártjának szimpatizánsai ennél is magasabb arányban voksolnának Kiskára, 64%-uk támogatná az államfőt. Miroslav Beblavý egyébként már korábban is meglebegtette az Anderj Kiskával való együttműködést, miután lejár az államfő mandátuma. Felmerült az is, hogy a Progresszív Szlovákia és a Spolu egyesül, és Kiska ennek a politikai szubjektumnak az élére állna. Egyelőre azonban Kiska nem mondott konkrétumot politikai jövőjével kapcsolatban, erre az önkormányzati választásokat követően kerülhet sor. A Progresszív Szlovákia pedig legutóbb úgy nyilatkozott, hogy egyedül mérettetné meg magát.

A Focus adatai alapján az MKP-szavazók 37%-a venné fontolóra, hogy az államfő pártjára voksoljon, míg a KDH szavazói közül 26%-nyian követnék példájukat. (ie)