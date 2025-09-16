Fizetésemelést követelnek, az utcára vonulnak a rendőrök

A tüntetés kiváltó oka Ladislav Kamenický (Smer) pénzügyminiszter bejelentése, hogy a kormány nem valorizálja a béreket az államigazgatásban. „Nem lehet halogatni a rendőrök bérének emelését, hiszen már három éve nem volt valorizáció, holott a belügyminisztérium vezetése is rendre beismeri, hogy a helyzet tarthatatlan és új bértáblát kell kidolgozni, vagy legalább rendszeresen valorizálni” – közölte a szakszervezet.

Emellett bírálja azt is, hogy a kormány nem tartja tiszteletben a kollektív szerződésről szóló tárgyalások „de facto” végleges eredményét. „A tanács azt is kéri a kormánytól, hogy ne fossza meg a szakszervezetet a kollektív tárgyalás lehetőségétől, és a kollektív szerződésről szóló tárgyalás jogát a 2026 állami költségvetésről szóló törvényben is rögzítse” – tette közzé a szakszervezet.