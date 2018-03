Fico úgy látja, a sorosozás a kiút a válságból

Pozsony | Robert Fico továbbra sem vonta le a politikai felelősséget a Kuciak-gyilkosság utáni fejlemények nyomán, ehelyett máshol keres ellenséget.

A kormányfő szerint ugyanis Andrej Kiska vasárnapi beszéde mögött Soros György áll. A Híd úgy reagált, Fico beszéde elfogadhatatlan.

Robert Fico ma még keményebb támadásba lendült az államfő ellen. Már vasárnap azzal vádolta meg Andrej Kiskát, hogy az elmúlt napok eseményeire reagáló állásfoglalását külföldön írták. Kijelentette, hogy Kiska részt vesz az ország felforgatásában. S miközben pártján, a Smeren belül is egyre többen nyíltan kimondják, hogy az elmúlt napok eseményeinek fényében Robert Kaliňák belügyminiszternek távoznia kell a belügy éléről, ő azzal állt elő, hogy Andrej Kiska 2017 szeptemberében titokban találkozott New Yorkban Soros Györggyel. „Választ várok arra a kérdésre, hogy mi volt a célja annak a találkozónak, és Kiska miért nem vitt magával egyetlen diplomatát sem” – tette fel a kérdést Robert Fico.

Soros György neve nem először bukkan fel a hazai politikában. Először Robert Kaliňák utalt rá burkoltan tavaly decemberben, amikor az ellenzék megpróbálta leváltani a parlamentben. Kaliňák akkor felvetette, hogy vajon nem a civil szervezetek támogatói vadásznak-e rá bevándorlási politikája miatt. A tavaly novemberi megyei választások után a szélsőséges Marian Kotleba „hivatkozott” Soros Györgyre mint aki az ĽSNS veresége mögött áll. Korábban a Mečiar-korszakban számított Soros György a kormány közellenségének.

Andrej Kiska szerint Robert Fico megpróbálja ignorálni, hogy kormánya összeomlóban van. Szóvivője, Roman Krpelan emlékeztetett, hogy Marek Maďarič kulturális miniszter ma benyújtotta lemondását, Fico koalíciós partnerei pedig fontolgatják, hogyan tovább.



„Az összeesküvés-elméletekkel való figyelemelterelés nem menti fel a kormányfőt az alól, hogy megpróbálja megoldani ezt a mély politikai válságot, vagy átadja a helyét valaki olyannak, aki helyette képes erre” – közölte Krpelan.

Robert Fico kijelentéseit az ellenzék mellett szinte azonnal elítélte koalíciós partnere is. „A kormányfő szavai a Híd számára felfoghatatlanok és elfogadhatatlanok. Ahelyett, hogy megoldásokat keresne a kialakult helyzetre, külföldön keresi az ellenséget. A kormányfő veszélyes útra lépett, melyről nem biztos, hogy lesz visszatérés. Ezért felszólítjuk, hogy kijelentéseivel ne lehetetlenítse el a kormány átalakítására vonatkozó tárgyalásokat” – közölte a párt sajtóosztálya. Az ellenzék szerint Robert Fico behódolt a konspirációs elméleteknek. Igor Matovič (OĽaNO) szerint Robert Fico kormányfő úgy döntött, hogy a Hidat lecseréli az ĽSNS-re.

A Híd azt is meglebegtette, hogy Fico ezekkel a kijelentésekkel akár a kormány átalakítására irányuló egyeztetéseket is veszélybe sodorhatja. „Demokratikus országban megengedhetetlennek és teljességgel elfogadhatatlannak tartom a kormányfő beszédét” – reagált Fico szavaira Lucia Žitňanská (Híd) igazságügyi miniszter, aki szerint nyilvánvaló, hogy Fico hagyja magát elragadtatni az összeesküvés-elméletekkel. Hasonlóan reagált František Šebej (Híd) is. A képviselőt saját bevallása szerint sokkolták a kormányfő szavai, és időre van szüksége, hogy megeméssze azokat.

Az ellenzék kétségbe vonta a kormányfő mentális állapotát és azt is, hogy képes lenne az ország irányítására. „A kormányfő úgy döntött, hogy porig éget maga mögött mindent és felforgatja a társadalmat. Szlovákiának ezekben a nehéz időkben nem összeesküvés-elméletekre, hanem megfontoltságra és bátorságra van szüksége. A kormányfőtől egyet várnak a polgárok, azt, hogy levonja a politikai felelősséget, ami ebben a helyzetben Robert Fico kormányfő lemondása” – reagált Veronika Remišová (OĽaNO). Boris Kollár, a Sme rodina elnöke szerint Robert Fico elveszítette az ép eszét. „Ha elhiszi, amit állít, akkor nem alkalmas arra, hogy vezesse ezt az országot” – szögezte le Kollár. Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) szerint a kormányfő nem beszámítható és fél. „Épp most vádolta meg az államfőt azzal, hogy felforgatja az országot, és kapcsolatba hozta a kettős gyilkossággal. Ez a férfi úgy akarja megúszni a börtönt, hogy bezártja magát a bolondok házába” – írta a közösségi hálóra az ellenzéki képviselő.