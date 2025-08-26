Fico: Szlovákia várja a külföldi befektetőket és segítséget nyújt nekik

„Szlovákia elsősorban az autógyártásra és az autógyárak beszállítóira specializálódott. De elég a német gazdaság apró megingása, és ez rögtön meglátszik a szlovák gazdaság teljesítményén is. A gyártás diverzifikálása hozzáadott értéket képviselő üzemekkel rendkívül fontos Szlovákia számára” – jelentette ki Fico.

Az üzem hőszivattyúkat fog gyártani, 2030-ig fokozatosan 250 új munkahelyet teremt. A beruházás költsége 60 millió euró volt, a kormány 8 millió eurós adókedvezményt hagyott jóvá a cég számára. A liechtensteini társaság évente 32 ezer hőszivattyú gyártását tervezi.