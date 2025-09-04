Robert Fico miniszterelnök és Hszi Csin-Ping kínai államfő Pekingben. A szlovák kormányfő szerint Szlovákia egyre fontosabb szerepet vállal Kína és az EU közötti kapcsolatokban.
Fico: Szlovákia egyre aktívabb szerepet játszik az EU és Kína között
Robert Fico (Smer) szlovák miniszterelnök csütörtökön Pekingben találkozott Hszi Csin-Ping kínai elnökkel. A kormányfő szerint a szlovák–kínai kapcsolatok szorosabbak, mint valaha, és Szlovákia egyre fontosabb szerepet kezd el betölteni Kína és az Európai Unió közötti kapcsolatokban is. Hszi elnök bejelentette, hogy következő európai utazása során Szlovákiába is ellátogat – tájékoztatott a szlovák kormányhivatal sajtóosztálya.
A kínai államfő ígéretet tett többek közt arra, hogy segít a ritkaföldfémek és ásványi anyagok Szlovákiába irányuló exportengedélyeinek kiadásában – az államfő szerint ezek a nyersanyagok elengedhetetlenek a szlovák ipar számára. Fico reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a kínai Gotion akkumulátorgyártó cég beruházását követően a kínai kormány további befektetők szlovákiai tevékenységét is támogatni fogja.
Fico üdvözölte, hogy a szlovák turisták 2026-ban is vízum nélkül utazhatnak Kínába.
„Hiszem, hogy hamarosan sor kerül a szlovák kulturális intézet megnyitására Pekingben, és a kínai intézetére Pozsonyban”
– tette hozzá a miniszterelnök.
A kormányfő Hszi elnökkel Ukrajnáról, a nemzetközi közösség reformjáról is tárgyalt, továbbá értékelték a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából szeptember 3-án Pekingben tartott ünnepség hatását is. Az eseményen több mint 20 világvezető vett részt, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun, Észak-Korea vezetője.
A szlovák miniszterelnök a találkozó kapcsán erősen bírálta az európai vezetőket:
„Megismételtem, hogy míg mások a katonai parádékra helyezik a hangsúlyt, én személy szerint sokkal fontosabbnak tartom a tegnap elhangzott politikai üzeneteket. Ezeket nem lehet sem figyelmen kívül hagyni, sem elhallgatni. Az EU-tagállamok kormányfői dughatják a fejüket a homokba, amilyen mélyre csak szeretnék – az EU a rövidlátó külpolitikája és önelégültsége miatt ma már nem a második, hanem talán a harmadik vágányon halad.”
Fico szeptember 2-án, kedden kezdte meg kínai látogatását, amely során az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal is találkozott. Szerdán részt vett a katonai díszszemlén, és találkozott Aleksandar Vučić szerb elnökkel, valamint Luong Cuong vietnámi államfővel is. A program zárásaként a szlovák miniszterelnök vacsorán vesz részt Han Cseng kínai alelnök vendégeként.
Kínából történő hazatérését követően a miniszterelnök Kelet-Szlovákiába utazik, ahonnan tovább indul Ungvárra, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Julija Szviridenko ukrán miniszterelnökkel. Fico nem zárta ki egy informális találkozó lehetőségét António Costával, az Európai Tanács elnökével sem, aki szintén jelen lesz az eseményen.
