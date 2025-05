Fico szerint minden stabil az agrárszektorban, de a gyanús kifizetések körüli botrányokra nem reagál

Nem úgy számol be a sajtó a PPA-ról, ahogy Fico szeretné

A miniszterelnök beszélt az Agrárkifizető Ügynökségről (PPA) is, amely szerinte 2020 és 2023 között gyakorlatilag nem működött. Fico úgy véli, Takáč változtatott ezen.

Hadd bizonyítsam ezt egy olyan adattal, amely mindent elmond – 2024-ben a PPA történelmileg a legmagasabb összeget fizette ki az agrárszektornak, mintegy 1,175 milliárd eurót. Az utóbbi kilenc éves átlag 700 millió euró körül mozgott

– jelentette ki a kormányfő. „Hölgyeim és uraim, minden működik, de erről persze nem ír senki, mert azokról a jó dolgokról, amelyeket a földművelésügyi minisztérium véghez vitt, nem szokás írni” – jegyezte meg Fico.

A sajtó az utóbbi időben ugyan foglalkozott a PPA működésével, de nem olyan kontextusban, ahogy azt a miniszterelnök szeretné: a 360-tka nevű hírportál például nemrégiben kiderítette, hogy olyan panziók kapnak támogatásokat a PPA-tól, ahová be sem lehet jelentkezni, és állítólag családi házként működnek. A Denník N napilap pedig pár napja arról számolt be, hogy vannak olyan uniós támogatásokat elnyert panziók is, amelyek szintén nem látják el a céljukat, és a tulajdonosokat szoros szálak kötik Norbert Bödör nyitrai nagyvállalkozóhoz. Bödör régóta szoros kapcsolatot ápol a Smer vezetőségével, és nem mellesleg érintett a Marhapásztor nevű korrupciós botrányban is, amely a PPA kétes pénzosztásaival kapcsolatos.

A Denník N újságírói a sajtótájékoztatón fel is tették a kérdéseket a gyanús pénzosztások ügyében, de Takáč nem volt hajlandó válaszolni.