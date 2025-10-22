Közélet

Fico szerint az Európai Unió „szarban van”, meg kell menteni

A lapunk által megszólított politológus szerint a Kuciak-gyilkosság ugyan nem lesz Robert Fico legfontosabb kampánytémája, de tekintettel a bíróság legutóbbi döntésére, a Smer mindenképpen fel fogja használni a választás előtt
TASR-felvétel

Robert Fico

kacsinecz
Kacsinecz Krisztián

Robert Fico miniszterelnök (Smer) még az EU-csúcs előtt találkozik a német kancellárral, Friedrich Merzcel, hogy egyeztessenek az energiárakról és a belső égésű motorral hajtott autók 2035-től esedékes értékesítési tilalmáról. Fico kilátásba helyezte, hogy támogatni fogja a szankciókat Oroszország ellen, ha az EU-csúcs zárónyilatkozatába bekerülnek Szlovákia követelései.

Fico erről a parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának ma reggeli ülésén beszélt – számolt be róla a Denník N. A találkozóra este kerül sor. Korábban azt mondta, hogy megvétózza az Oroszország elleni 19. szankciós csomagot, ha az Európai Unió (EU) nem tesz engedményeket az autóiparnak.

„Ha látni fogjuk azokat a következtetéseket, amelyeket sikerült beillesztenünk a zárónyilatkozatba – ezt ma este még egyszer átnézem –, akkor valószínűleg közölni fogom Merz kancellárral, hogy egyetértünk a 19. csomaggal, amely ugyan minket nem érint, de jó eszköz a tárgyalásra”

– mondta Fico a képviselőknek.

Arra számít, hogy az EU-ban a 2035-től érvényes, belső égésű motorral hajtott autók értékesítésének tilalmáról szóló tárgyalások kompromisszummal zárulnak. Szlovákia ennek az intézkedésnek az enyhítését szorgalmazza, ahogy ellenzi az emissziós kvótarendszer kiterjesztését is a közlekedésre és az épületekre (ETS2).

Kapcsolódó cikkünk
Matúš Šutaj Eštok
Közélet

Évi plusz 3000 eurót fizethetünk az EU miatt – állítja a Hlas, de furcsán számol

A miniszterelnök üdvözölte, hogy az EU-ban megnyílt a „zöld doboz”, amivel vélhetően a korábban elfogadott „zöld” intézkedésekre utalt. 

„Az Európai Unió szarban van, bocsánat a kifejezésért” – mondta –, „de okoskodni mindenki tud.” Hozzátette: most az EU megmentéséről van szó.

Robert Fico
Európai Unió
EU-csúcs
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?