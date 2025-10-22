Fico szerint az Európai Unió „szarban van”, meg kell menteni

Fico erről a parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának ma reggeli ülésén beszélt – számolt be róla a Denník N. A találkozóra este kerül sor. Korábban azt mondta, hogy megvétózza az Oroszország elleni 19. szankciós csomagot, ha az Európai Unió (EU) nem tesz engedményeket az autóiparnak.

„Ha látni fogjuk azokat a következtetéseket, amelyeket sikerült beillesztenünk a zárónyilatkozatba – ezt ma este még egyszer átnézem –, akkor valószínűleg közölni fogom Merz kancellárral, hogy egyetértünk a 19. csomaggal, amely ugyan minket nem érint, de jó eszköz a tárgyalásra”

– mondta Fico a képviselőknek.

Arra számít, hogy az EU-ban a 2035-től érvényes, belső égésű motorral hajtott autók értékesítésének tilalmáról szóló tárgyalások kompromisszummal zárulnak. Szlovákia ennek az intézkedésnek az enyhítését szorgalmazza, ahogy ellenzi az emissziós kvótarendszer kiterjesztését is a közlekedésre és az épületekre (ETS2).