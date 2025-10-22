Robert Fico
Fico szerint az Európai Unió „szarban van”, meg kell menteni
Robert Fico miniszterelnök (Smer) még az EU-csúcs előtt találkozik a német kancellárral, Friedrich Merzcel, hogy egyeztessenek az energiárakról és a belső égésű motorral hajtott autók 2035-től esedékes értékesítési tilalmáról. Fico kilátásba helyezte, hogy támogatni fogja a szankciókat Oroszország ellen, ha az EU-csúcs zárónyilatkozatába bekerülnek Szlovákia követelései.
Fico erről a parlament európai ügyekkel foglalkozó bizottságának ma reggeli ülésén beszélt – számolt be róla a Denník N. A találkozóra este kerül sor. Korábban azt mondta, hogy megvétózza az Oroszország elleni 19. szankciós csomagot, ha az Európai Unió (EU) nem tesz engedményeket az autóiparnak.
„Ha látni fogjuk azokat a következtetéseket, amelyeket sikerült beillesztenünk a zárónyilatkozatba – ezt ma este még egyszer átnézem –, akkor valószínűleg közölni fogom Merz kancellárral, hogy egyetértünk a 19. csomaggal, amely ugyan minket nem érint, de jó eszköz a tárgyalásra”
– mondta Fico a képviselőknek.
Arra számít, hogy az EU-ban a 2035-től érvényes, belső égésű motorral hajtott autók értékesítésének tilalmáról szóló tárgyalások kompromisszummal zárulnak. Szlovákia ennek az intézkedésnek az enyhítését szorgalmazza, ahogy ellenzi az emissziós kvótarendszer kiterjesztését is a közlekedésre és az épületekre (ETS2).
A miniszterelnök üdvözölte, hogy az EU-ban megnyílt a „zöld doboz”, amivel vélhetően a korábban elfogadott „zöld” intézkedésekre utalt.
„Az Európai Unió szarban van, bocsánat a kifejezésért” – mondta –, „de okoskodni mindenki tud.” Hozzátette: most az EU megmentéséről van szó.
