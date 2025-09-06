Fico: Putyin kész találkozni Zelenszkijjel

Körvonalazódik a Putyin–Zelenszkij találkozó?

A Putyinnal folytatott tárgyalása kapcsán azt is elárulta, hogy az orosz elnök érdeklődést mutatott a Zelenszkijjel való találkozó iránt, és helyszínként nem ragaszkodott Moszkvához sem. Azt azonban nem akarta megtippelni, hogy a béketárgyalások mikor valósulhatnak meg.

A kormányfő a kínai útját követően Ungvárra utazott, ahol Zelenszkijjel egyeztetett. Mint mondta, a szlovák kormány törekszik a jószomszédi viszony fenntartására, még akkor is, ha bizonyos kérdésekben nem értenek egyet az ukrán elnökkel. Példaként a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadást említette, amely ellen Szlovákia korábban már felszólalt. Emellett vita volt köztük Ukrajna NATO-hoz való csatlakozása kapcsán is.

„A háború végének alapvető feltétele, hogy Ukrajna nem lesz NATO-tag”

– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, ha valaki ilyesmit ígért Zelenszkijnek, az hazudott neki, hiszen ez sosem volt lehetséges.

A kormányfő viszont nem ellenzi az ország EU-tagságát, bár szerinte ez egy hosszú folyamat lesz, hiszen Ukrajnának először teljesítenie kell a csatlakozáshoz szükséges feltételeket. Megjegyezte, az ukrán elnöknek számolnia kell majd azzal, hogy a nagyobb uniós tagországok vezetői különféle akadályokat állítanak majd elé, ezért jobb, ha már előre megkezdik a tárgyalásokat.

A kormányfő továbbá bejelentette, a következő szlovák–ukrán kormányközi egyeztetésre október 20-án kerülhet sor Szobráncon.

A vakcinaelemzéssel nem siet

A miniszterelnök azt nem akarta elárulni, hogy a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) vakcinákkal kapcsolatos jelentéséről mikor egyeztet majd a kormány. Szerinte ennél millió fontosabb probléma is van az országban.

„Jól tudjuk, hogy kísérleti vakcinákkal oltottak. A világban óriási bizonytalanság uralkodik. Az összes tisztázatlan kérdést, amely Peter Kotlár járványügyi kormánybiztos és a Szlovák Tudományos Akadémia között felmerült, a egészségügyi minisztériumban kell tisztázni”

– nyilatkozta.