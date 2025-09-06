Fico szerint az EU elszigeteli magát, ezért szükség van a négy égtáj felé történő politizálásra
Fico: Putyin kész találkozni Zelenszkijjel
Robert Fico (Smer) miniszterelnök szerint Vlagyimír Putyin orosz elnök érdeklődést mutatott arra, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Továbbá elmondta, már megállapodtak a következő szlovák–ukrán kormányközi egyeztetés időpontjában és helyszínében.
Fico ezen a héten háromnapos munkalátogatást tett Kínában, ahol többek között Putyinnal és Hszi Csin-Ping kínai elnökkel is találkozott. A szlovák kormányfő a közrádió Sobotné dialógy című vitaműsorában részletesebben is beszélt a tárgyalásokról.
Fico szerint Kínáról kell példát venni
Mint mondta, Putyinnal elsősorban a szlovák–orosz kapcsolatok normalizálásáról egyeztetett. Kiemelte a négy égtáj felé történő politizálás fontosságát és megjegyezte, újabb vasfüggöny épül Oroszország és Európa közt, ami a szlovák kormányfőnek egyáltalán nem tetszik.
Éppen ezért elutasítja azokat a bírálatokat is, amelyek a kínai látogatása kapcsán érték őt – Fico volt az egyetlen uniós kormányfő, aki részt vett a pekingi katonai felvonuláson, amelyet a második világháború befejezésének és a fasizmus legyőzésének 80. évfordulója alkalmából rendeztek.
„Szuverén politikusként oda megyek, ahova akarok”
– ismételgette Fico a vitaműsorban.
Szerinte az Európai Unió vezetői hibát követtek el azzal, hogy hozzá hasonlóan nem mentek el Pekingbe, és nem folytattak tárgyalást a kínai elnökkel. Úgy véli, Kína már világhatalomnak számít, ezért politikai és gazdasági szempontból is kulcsfontosságú a jó kapcsolatok fenntartása. Ehhez képest az Európai Unió vezetői úgy viselkednek, mintha mindenkinél mindent jobban tudnának, miközben a gazdaság romokban hever, a meglévő politikai berendezkedés széthullik, Kína pedig komolyan fejlődik.
„Egyáltalán nem aggódom Szlovákia diplomáciai helyzetéért az EU-ban. Magáért az Európai Unióért aggódom”
– fogalmazott.
Körvonalazódik a Putyin–Zelenszkij találkozó?
A Putyinnal folytatott tárgyalása kapcsán azt is elárulta, hogy az orosz elnök érdeklődést mutatott a Zelenszkijjel való találkozó iránt, és helyszínként nem ragaszkodott Moszkvához sem. Azt azonban nem akarta megtippelni, hogy a béketárgyalások mikor valósulhatnak meg.
A kormányfő a kínai útját követően Ungvárra utazott, ahol Zelenszkijjel egyeztetett. Mint mondta, a szlovák kormány törekszik a jószomszédi viszony fenntartására, még akkor is, ha bizonyos kérdésekben nem értenek egyet az ukrán elnökkel. Példaként a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadást említette, amely ellen Szlovákia korábban már felszólalt. Emellett vita volt köztük Ukrajna NATO-hoz való csatlakozása kapcsán is.
„A háború végének alapvető feltétele, hogy Ukrajna nem lesz NATO-tag”
– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, ha valaki ilyesmit ígért Zelenszkijnek, az hazudott neki, hiszen ez sosem volt lehetséges.
A kormányfő viszont nem ellenzi az ország EU-tagságát, bár szerinte ez egy hosszú folyamat lesz, hiszen Ukrajnának először teljesítenie kell a csatlakozáshoz szükséges feltételeket. Megjegyezte, az ukrán elnöknek számolnia kell majd azzal, hogy a nagyobb uniós tagországok vezetői különféle akadályokat állítanak majd elé, ezért jobb, ha már előre megkezdik a tárgyalásokat.
A kormányfő továbbá bejelentette, a következő szlovák–ukrán kormányközi egyeztetésre október 20-án kerülhet sor Szobráncon.
A vakcinaelemzéssel nem siet
A miniszterelnök azt nem akarta elárulni, hogy a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) vakcinákkal kapcsolatos jelentéséről mikor egyeztet majd a kormány. Szerinte ennél millió fontosabb probléma is van az országban.
„Jól tudjuk, hogy kísérleti vakcinákkal oltottak. A világban óriási bizonytalanság uralkodik. Az összes tisztázatlan kérdést, amely Peter Kotlár járványügyi kormánybiztos és a Szlovák Tudományos Akadémia között felmerült, a egészségügyi minisztériumban kell tisztázni”
– nyilatkozta.
Fico ennél fontosabbnak tartja az alkotmánymódosítás kérdését, amelyről szeptemberben szavazhat a parlament. A javaslat értelmében az alkotmányba foglalnák, hogy a szlovák jogrendszer csak két nemet ismer el, férfit és nőt. A koalíció egyelőre nem lehet biztos abban, hogy a jogszabály-módosítás zöld utat kap, mivel a KDH nemrégiben feltételeket szabott a Hlas oktatási miniszterének, Tomáš Druckernek.
Fico kijelentette, ha ezúttal nem is járnak sikerrel, elképzelhető, hogy fél éve múlva újra megpróbálják elfogadni a javaslatot.
A miniszterelnök szerint az újabb konszolidációs csomag már majdnem elkészült, jelenleg még arról zajlanak az egyeztetések, hogy az egyes minisztériumok mennyit spóroljanak. A koalíciós tanács ennek kapcsán hétfőn újra összeül. A kormányfő konkrét intézkedéseket nem árult de, azt leszögezte, hogy az áfakulcsok nem fognak emelkedni.
