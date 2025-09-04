Közélet

Fico Pekingben: Hszi Csin-ping Szlovákia barátságát méltatta

Fico Pekingben: Hszi Csin-ping Szlovákia barátságát méltatta

Fotó: Facebook/Robert Fico

Mészáros Richárd

Robert Fico (Smer) kormányfő csütörtökön Pekingben találkozott Hszi Csin-ping kínai államfővel – közölte a TASR a Reuters jelentése alapján, amely kínai sajtóforrásokra hivatkozott.

Hszi a megbeszélés után méltatta Szlovákia hozzáállását és barátságát Kínával, valamint jelezte, hogy Peking kész tovább erősíteni az együttműködést Pozsonnyal. Hangsúlyozta: a nemzetközi közösségnek most nagyobb szüksége van az összefogásra és együttműködésre, mint valaha. A kínai vezető reményét fejezte ki, hogy Szlovákia továbbra is pozitív szerepet játszik a Kína és az Európai Unió közötti kapcsolatok egészséges és stabil fejlődésének támogatásában.

A felek egyetértettek abban is, hogy „kölcsönösen támogatják egymás fejlődési útját”, valamint elmélyítik a tapasztalatcserét a közigazgatás területén. Peking kész folytatni a politikai bizalom erősítését is.

Fico kedden érkezett Kínába, ahol előzőleg bilaterális tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Szerdán részt vett a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemlén, és találkozott Aleksandar Vučić szerb államfővel, valamint Luong Cuong vietnami elnökkel. Fico programjában szerepel egy megbeszélés Han Cseng kínai alelnökkel is.

Robert Fico
Smer
Peter Pellegrini
Matúš Šutaj Eštok
Hlas
Andrej Danko
SNS
Progresszív Szlovákia
Michal Šimečka
SaS
Branislav Gröhling
Szlovákia mozgalom
Igor Matovič
KDH
Milan Majerský
Kína
Hszi Csin-ping
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?