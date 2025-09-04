Fico Pekingben: Hszi Csin-ping Szlovákia barátságát méltatta

Hszi a megbeszélés után méltatta Szlovákia hozzáállását és barátságát Kínával, valamint jelezte, hogy Peking kész tovább erősíteni az együttműködést Pozsonnyal. Hangsúlyozta: a nemzetközi közösségnek most nagyobb szüksége van az összefogásra és együttműködésre, mint valaha. A kínai vezető reményét fejezte ki, hogy Szlovákia továbbra is pozitív szerepet játszik a Kína és az Európai Unió közötti kapcsolatok egészséges és stabil fejlődésének támogatásában.

A felek egyetértettek abban is, hogy „kölcsönösen támogatják egymás fejlődési útját”, valamint elmélyítik a tapasztalatcserét a közigazgatás területén. Peking kész folytatni a politikai bizalom erősítését is.

Fico kedden érkezett Kínába, ahol előzőleg bilaterális tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Szerdán részt vett a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemlén, és találkozott Aleksandar Vučić szerb államfővel, valamint Luong Cuong vietnami elnökkel. Fico programjában szerepel egy megbeszélés Han Cseng kínai alelnökkel is.