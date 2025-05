Fico: Óriásit fejlődött a szlovákiai fegyver- és lőszergyártás

„Óriásit fejlődött a szlovákiai lőszergyártás és maga a fegyveripar” - hangsúlyozta. „A minisztérium folytatja a munkát az önellátás elérése érdekében” – folytatta, kiemelve az ágazat hatását a GDP-re.

Azt is közölte, már többen jelentkeznek a szlovák hadseregbe, mint ahányan távoznak. „Egyértelmű a különbség. A várakozások szerint 2025-ben összesen 1800-an jelentkeznek, és csak 600-an távoznak. Korábban ez nem így volt” – tette hozzá. Azt is kiemelte, a minisztérium emelni tudta a katonák bérét és juttatásait, és infrastrukturális fejlesztéseket is végrehajtott számukra.

Megismételte, hogy Szlovákia már nem ajándékoz semmilyen fegyvert Ukrajnának. „Mi másképp segítünk a nehéz helyzetben levő Ukrajnának. (...) Kereskedelmi alapon pedig bárkivel együttműködünk” – fűzte hozzá. A tárca minden szükséges lépést megtett a légtér védelmének biztosításáért, és további vadászgépeket is szeretne vásárolni. Kaliňák elmondta, augusztustól fokozatosan kapcsolódnak be a megvásárolt vadászgépek a légtér védelmébe, és 2026 elejétől veszi át teljes egészében a szlovák hadsereg az ország légterének ellenőrzését. A légtér védelmének fejlesztésén egy izraeli céggel is együttműködik a tárca.

„Igyekszünk meggyőzni NATO-partnereinket, hogy a védelmi költségek lehetséges emelése után úgynevezett duális projektek is beszámítódjanak” – mondta Fico. A katonai kórházak építése mellett utak és hidak építése, és esetleg iskolák finanszírozása is ide tartozhat. Kiemelte a védelmi tárca szerepét három kórház építésében, ezáltal nemcsak az ország védelmét és NATO-kötelezettségeit látja el, hanem más fontos feladatokat is.

Fico a sajtótájékoztatón szintén kiemelte az aktív tartalékosokkal és a csendőri testület létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokat, és hozzátette, a korábbi szerződések felülvizsgálásával sikerült megtakarításokat elérni a védelmi tárcánál. A minisztérium dolgozik az utászalakulat fejlesztésén is, amely a hazai válsághelyzetek idején nyújtana segítséget.

A tárca tervei közé tartozik egy bázis kiépítése Nagyazaron (Veľké Ozorovce) és Mokraďon a harckocsizó alakulatok, a tüzérség és a légvédelem számára. „Egyelőre nem csatlakoztunk azokhoz a tagállamokhoz, amelyek Leopard 2A8-as tankokat vásárolnak, úgy véljük, hatékonyabb megoldást kell keresnünk. Az a tank nagyon jó, ezt senki nem vonja kétségbe, de rettenetesen drága a gazdasági konszolidációnk idején” – mondta Kaliňák, és a katonai élelmiszerraktárak építését is megemlítette.