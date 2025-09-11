Fico nem támogat újabb szankciókat, feltételei vannak

Fico elmondta, a megbeszélés során feltette a kérdést, hogyan lehet összehangolni az EU klímacélkitűzéseit a valósággal. „Például a szlovákiai valósággal, hiszen évente egymillió autót gyártunk, de most a magas energiaárakkal kell megküzdenünk” – mondta Fico. Hozzátette, pontosan az EU reagálásán fog múlni Szlovákia Oroszország elleni szankciókhoz való hozzáállása. „Addig nem támogatok újabb szankciókat, amíg az Európai Bizottság nem tesz reális javaslatokat azzal kapcsolatban, hogyan lehet összehangolni a klímaterveket az autóipar és a nehézipar szükségleteivel, és nem csak nálunk” – szögezte le. „Másodszor pedig mindaddig nem támogatok újabb Oroszország elleni szankciócsomagot, amíg az EB nem tesz javaslatot az európai villamosenergia-árakra” – hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve, az uniós intézményeknek ezen a téren kiemelt szerepük van.

A hosszú távú uniós költségvetés kapcsán a szlovák nemzeti érdekeket emelte ki, az országnak megfelelő kohéziós politikát és agrárpolitikát.

Fico az ukrajnai konfliktus békés rendezését is sürgette. „Elmondtam, szeretném, ha az EU ugyanannyi energiát fektetne a békefolyamatba, mint amennyit Ukrajna katonai megsegítésére fordít” – mondta Fico, hozzátéve, a békefolyamatban sokkal komolyabb szerepet tölthetne be az EU, mint jelenleg.

António Costa a különféle vélemények meghallgatását és az egyeztetés fontosságát emelte ki az EU tagállamai között. „A párbeszéd és a másik meghallgatása révén erősíthetjük az európai egységet” - mondta. Kiemelte, hogy Robert Fico és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója után jók az esélyei a szlovák-ukrán együttműködésnek, és az energiabiztonságot, valamint a gazdasági fejlődést az EU prioritásának is nevezte. „Ez is egy példa arra, hogy a biztonság és a versenyképesség szorosan összefügg, főleg olyan iparosított országban, mint Szlovákia, amely az európai autógyártás egyik pillére” – mondta Costa.