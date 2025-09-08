Fico nem szereti Ukrajnát, de az út szélén sem hagyhatja

Robert Fico már a 2023-as választási kampányában is jelezte, hogy Ukrajna elfelejtheti a szlovákiai önkéntes fegyverszállítmányokat és az orosz invázióval szemben vívott háborúban tanúsított szolidaritást. A Smer vezetőjének elutasító magatartása éles ellentétben állt azzal a szimpátiával, amelyet a Heger- és Ódor-kormányok tanúsítottak Kijev felé. Szűk két évvel a kormányváltás után is csak lassan tisztul a kép: Fico élesen üzenget Zelenszkijnek és az ukránoknak, viszont a sokkal ellenségesebben viselkedő Magyarországgal ellentétben Szlovákia folyamatosan törekszik valamiféle együttműködésre a keleti szomszédjával. A gazdasági együttműködésből ugyanis a kormány több hasznot remél, mint az ellenségkeresésből.

Elmérgesedő viszony

A szlovák-ukrán kapcsolatok 2025 elején a mélypontra jutottak és idővel tovább súlyosbodtak: Ukrajna az év elején leállította a nyugatra irányuló gáztranzitot Robert Fico erőteljes tiltakozása és egy korábban elhangzó homályos miniszterelnöki ígéret ellenére. Továbbra sem teljesen világos, hogy pontosan milyen mértékű anyagi veszteséggel járt a lépés Szlovákia számára, de az ország a gázfelhasználás szempontjából tranzitországból végponttá vált. A szlovák diplomácia erőteljesen próbált nyomást gyakorolni az Európai Bizottságra és Ukrajnára is a szállítmányok felújítása miatt, de folyamatosan kudarcot vallott és elkerülhetetlennek tűnik az orosz energiahordozókról való leválás.

Nem segített a két ország közötti viszonyon, hogy Fico ukrán hackerekkel hozta összefüggésbe az ország informatikai rendszerei, például a kataszteri hivatal, vagy az elektronikus egészségügyi nyilvántartás elleni támadásokat, a szlovákiai gáz- és olajvezetékhálózat feltérképezésével vádolta az ukránokat, valamint a kormányellenes tüntetések mögé is Kijevből érkező szervezett támogatást vizionált.

A két ország kapcsolatában újabb mélypontot jelentettek a nyár végén felerősödő ukrán támadások a Barátság kőolajvezeték elosztóközpontjai és szivattyúállomásai ellen. Az ukrán akciók sikeressége ugyanis már nem csak a gáz-, hanem idő előtt az olajszállítmányoktól is megfosztaná Szlovákiát. Kijev még a Zelenszkij-Fico találkozó után is támadást intézett a vezeték ellen, igaz, ha lehet hinni a híreknek, a támadás ezúttal nem okozott több napos kiesést a régióba irányuló olajexportban. Eközben Szlovákia egyre szorosabbra fonta kapcsolatait Oroszországgal: Fico megtörve az uniós embargót 2024. decemberében és idén májusban is ellátogatott Moszkvába, majd a múlt héten Pekingben is leült egyeztetni Vlagyimir Putyinnal. A kormány hivatalos képviselői az orosz-ukrán háború kapcsán vagy hallgattak, vagy az orosz álláspontot mondták vissza a nyilvánosságnak.

Nem estek egymás torkának

Ilyen előzmények fényében a közvélemény egy része nem tudta hová tenni Fico pekingi találkozóját az orosz államfővel, de még kevésbé azt, hogy pontosan miért is akar találkozni a szlovák miniszterelnök pénteken Zelenszkijjel.

A két politikus közös sajtótájékoztatója csak részben válaszolta meg a kérdéseket: mindketten udvariasan viszonyultak a másikhoz és igyekeztek kerülni a nyílt konfliktust. Állításaik szerint vannak nézetkülönbségeik, de ezeket a nyilvánosság kizárásával mondták csak el egymásnak – és valószínűleg mindössze abban értettek egyet, hogy nem értenek egyet.

Fico hangsúlyozta, Szlovákia szuverén módon alakítja külpolitikáját, Zelenszkij pedig a jövőre nézve is kilátásba helyezte az ukrán támadásokat az orosz energetikai létesítmények ellen, amely korábban kiváltotta Szlovákia erőteljes tiltakozását.

Baráti gesztusként lehetett értelmezni, hogy Fico leszögezte, Szlovákia támogatja az ukrajnai európai uniós integrációt és felajánlotta a tapasztalatcserét. Ezen a téren azonban valójában a szlovák álláspont nem változott az elmúlt két évben sem: Szlovákia huzamosabb ideje szorgalmazza Ukrajna EU-tagságát – feltéve, ha arra csak valamikor a távoli jövőben kerül sor. Emellett mindkét politikus hangsúlyozta az együttműködés hasznosságát a közös projektek terén.

Ami összeköt

A két politikus a megbeszélésen a hírek szerint a világpolitikai kérdések helyett sokkal inkább a régiós fejlesztési projektekről beszélgetett egymással: ami azért nem meglepetés, mert 2024-ben is erre a vonalra húzták fel a kormányközi szlovák-ukrán találkozókat. Annak a tárgyalás-sorozatnak a gázcsapok elzárása vetett véget, de Fico már tavasszal hangsúlyozta, hogy Szlovákiának érdekében állna ismét egyeztetni Ukrajnával a közös befektetésekről, jellemzően a határ menti fejlesztésekről. A hírek szerint heteken belül sor is kerül a következő szlovák-ukrán egyeztetésre, ami jelzi, hogy elmozdulás történt a nyári mélypontról. Bizonyos értelemben diplomáciai sikernek számít, hogy Fico mindeközben Oroszországgal és Kínával is szorosabbá teszi a kapcsolatait.

Szlovákiának és Ukrajnának valójában több közös érdeke is van, főleg Kárpátalján. Pozsony – valószínűleg az orosz olaj kiváltására – hajlandó tárgyalni az ukrán vezetékhasználatról és saját vezetékeit is felajánlotta Kijevnek. Zajlik az energetikai hálózat összekapcsolása Munkács és Nagykapos között (a beruházás egy részét, több, mint százmillió eurót európai uniós forrásokból állják).

Szlovák beruházók újíthatnak fel több kárpátaljai vízügyi létesítményt, Robert Ficónak pedig érdekében áll, hogy szlovákiai vállalkozókat vonjon be az ukrán felújítási munkálatokba a háború esetleges lezárását követően. A miniszterelnök Ukrajnát továbbra is kapcsolódási pontnak tekinti.

Nem csak az olaj- és gáztranzit kapcsán, a Fico szerelemprojektjének számító széles nyomtávú vasúti hálózat kibővítéséhez szintén szükség lenne az orosz-ukrán békekötésre. Mindezek fényében nem véletlen, hogy Fico a találkozót követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az ő szempontjából a legfontosabb, hogy békét kössenek a háborúzó felek, gyakorlatilag bármilyen feltételek mellett. A békekötés azonban nem Szlovákiától függ, az orosz és ukrán elképzelések továbbra is nagyon messze vannak egymástól – Fico pedig semmilyen tárgyalással nem tudja közelebb hozni egymáshoz a feleket.