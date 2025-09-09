Fico: Nem csak az emléknapon kell a nácik áldozataira gondolni

A miniszterelnök rámutatott, hogy a második világháború borzalmait előidéző fasiszta propagandát mára sem sikerült teljesen felszámolni, nem sikerült mindenkit, aki ennek a propagandának a hatására atrocitásokat követett el, felelősségre vonni és megbüntetni. „Több ezren közülük a világ különböző pontjain rejtőzködtek. Mivel látták, hogy a nemzetközi közösség gyenge, tovább terjesztették az ideológiájukat” – figyelmeztetett Fico.

A kormányfő leszögezte, hogy a gyűlölet és a rasszizmus ma is jelen van az életünkben. „Sőt, egyre erősödik, észrevétlenül bekerül a közbeszédbe, és elfogadottá válik a társadalomban” – figyelmeztetett a kormányfő. A miniszterelnök szerint nem elég évente egy napon át a holokauszt és a faji megkülönböztetés áldozataira emlékezni. „Minden nap cselekedni kell, nem csak szeptember 9-én, az emléknapon. A mindennapjainkba kell beépíteni a béke üzenetét, fel kell eleveníteni az emlékezetet, fontos tanulmányozni a múltat, olvasni kell. Kötelességünk emlékezni, és meg kell akadályoznunk a történelemhamisítást” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Szeptember 9-e a holokauszt emléknapja Szlovákiában. 1941. szeptember 9-én fogadta el az akkori háborús kormány a zsidótörvényt, amely alapvetően korlátozta a zsidók polgári, vallási, társadalmi és emberi jogaikat. Végül a nácik koncentrációs táborokba hurcolták a zsidókat.