Fico megbocsátott a merénylőnek, azt mondta, nem akar tőle semmit

„Nem igazságos, hogy őt lényegében élete végéit cellába zárják, de akiktől tanult, azok a tereken kiabálnak, és egy másik szerencsétlent tanítanak, aki majd átveszi a gyűlöletüket, és politikai igazságot akar szolgáltatni. Nem tudom, ki lesz az áldozat, talán én, talán valaki más, de lesz áldozat” – jelentette ki.

Juraj Cintula tavaly május 15-én, Nyitrabányán (Handlová) lőtt rá Robert Fico miniszterelnökre, terrortámadás miatt 21 év börtönbüntetésre ítélte a besztercebányai Speciális Büntetőbíróság (ŠTS). Az ítélet nem jogerős.