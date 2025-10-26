Közélet

Fico-kormány: elhagytuk a félidőt

vlad
TASR

A kormány félidőhöz érkezett

Tokár Géza
Tokár Géza

Félidejéhez érkezett a negyedik Fico-kormány mandátuma: a Smer, Hlas és SNS koalíciója 2023. októberének végén kezdte meg az ország irányítását.

A hárompárti koalíció az Ódor Lajos-vezette hivatalnokkormányt váltotta, miután megnyerte a két éve tartott idő előtti választást és azóta gazdasági kényszerpályán mozog. Míg a koalíció képviselői szerint sikerült érdemben javítani az ország helyzetén, a kritikusok állítják, a kormány csak a lakosság terheit növelte és bajba sodorta Szlovákiát.

Megvédték az országot?

Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, a Hlas vezetője szerint a koalíció két év alatt sok sikert könyvelhetett el. A politikus úgy látja, a kormány ennyi idő alatt is érdemben javította az egészségügyi szolgáltatások minőségét, modernizálta az iskolaügyet, megvédte a 13. havi nyugdíjakat és az energiaárak támogatását is bevezette, majd megtartotta, amellyel segített a lakosság anyagi terhein. A politikus eredménynek tartja a második pillér, valamint az ingyenes ebédek és vasúti szolgáltatás megtartását az arra jogosultaknak.

A témában nyilatkozó Juraj Blanár külügyminiszter szerint a külpolitikai prioritások terén is betartották a kormányprogram előzetes célkitűzéseit. A politikus úgy látja, az Európai Uniós és NATO tagság mellett az energiaárak védelmének terén is érdemi lépéseket tettek.

A kormány több célkitűzése azonban egyelőre nem valósult meg és az is kérdéses, hogy képes-e magát tartani hozzá – például nem teljesültek az élelmiszerárak csökkentésére vonatkozó ígéretek.

Ellenzék: több lett a teher

Az évforduló kapcsán több ellenzéki szereplő is élesen kritizálta a koalíció ténykedését. A Progresszív Szlovákia például szombaton külön sajtótájékoztatót tartott az évforduló alkalmából, hogy rámutasson, Szlovákia gazdaságilag, társadalmilag és morálisan is a széthullás állapotába került.

Michal Šimečka (PS) szerint két év alatt az adók és a járulékok emelkedtek csak, méghozzá uniós szinten is a legnagyobb mértékben. A PS vezetője úgy látja, hogy az ország külpolitikája nem szuverén, hanem elszigeteltségbe taszítja az országot, a vezetők pedig a stabilitás helyett veszekednek, így egyik koalíciós krízis a másikat követi. „Van egy pártunk, aminek nincsenek miniszterei és miniszterek, akik pártja nincs a koalícióban” – mutatott rá Šimečka.

Ódor Lajos EP-képviselő a téma kapcsán hangsúlyozta, hogy ha az elmúlt tizennégy év nem a gazdaság megsemmisítésével telt volna el, akkor minden család havi ezer euróval többet kereshetne – ehelyett az inflációval, szegénységgel szembesül az ország, az uniós alapokat pedig nem képes meríteni. 

Igor Matovič a Szlovákia mozgalom részéről szintén a kormány két évének gazdaságpolitikáját kritizálta. „Minden évben háromnegyedével nagyobb a költségvetési hiány, mint a mi időnkben a legnagyobb válság idején” – jelentette ki az egykori miniszterelnök, aki szerint jövőre hétmilliárddal többet fizet be a lakosság a költségvetésbe, ami szöges ellentétben áll Fico választás előtti ígéreteivel.

Frakciótársa, Michal Šipoš szerint Szlovákia lemaradt több környező országgal való összehasonlításban is – Lengyelországban például a bérek leelőzték a szlovákiai juttatásokat, az élelmiszerek ára Szlovákiában negyven százalékkal drágább, mint az északi szomszédnál.

