Fico Kínában találkozik Putyinnal

Usakov újságírói kérdésre megerősítette, hogy a találkozót előkészítik, ám sem a pontos időpontról, sem a tervezett napirendi pontokról nem adott tájékoztatást.

A francia AFP hírügynökség arról számolt be, hogy Fico szerdán Pekingben részt vesz a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai parádén.

Putyin és Fico legutóbb májusban találkozott Moszkvában, a második világháború európai befejezésének évfordulós ünnepségein.