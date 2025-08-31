Fico Kínában találkozik Putyinnal

Közélet

Robert Fico (Smer) kormányfő a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) Tiencsinben zajló csúcstalálkozóján találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – közölte vasárnap Jurij Usakov, az államfő külpolitikai tanácsadója az orosz TASS hírügynökség szerint.

Usakov újságírói kérdésre megerősítette, hogy a találkozót előkészítik, ám sem a pontos időpontról, sem a tervezett napirendi pontokról nem adott tájékoztatást.

A francia AFP hírügynökség arról számolt be, hogy Fico szerdán Pekingben részt vesz a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai parádén.

Putyin és Fico legutóbb májusban találkozott Moszkvában, a második világháború európai befejezésének évfordulós ünnepségein.

