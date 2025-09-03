Bevonulás a Tienanmen térre Pekingben, előtérben Hszi Csin-ping kínai államfő, Vlagyimir Putyinnal és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor, háttérben karikával megjelölve Robert Fico és Szijjártó Péter
Fico jól érzi magát a diktátorok társaságában, szerinte az EU elszigetelte magát, mert nem ment Kínába
A második világháború befejezésének és a fasizmus legyőzésének 80. évfordulóját ünnepelte ma Kína, Pekingben azonban csak Szlovákia képviseltette magát kormányfői szinten az EU-ból és a fejlett országokból. Robert Fico ezt hibának tartja, saját szerepét hangsúlyozza, de Kína még a belorusz és az észak-koreai diktátorokat is komolyabb partnernek tartotta nála.
Hszi Csin-ping kínai államfő és pártfőtitkár Vlagyimir Putyinnal és Kim Dzsongun észak-koreai diktátorral vezette a Tienanmen téri katonai parádéra tartó menetet.
Még az ellenzékét börtönbe záró Aljakszandr Lukasenka belorusz elnök is a második sorba került, miközben Robert Fico csak a hátsó sorokban kapott helyet.
Igaz Szijjártó Péter magyar külügyminiszter még nála is hátrább látható, de ő külügyminiszterként volt jelen a nagyszabású kínai ünnepségen. Ebből a menetből hiányolta Fico a nyugati vezetőket. Az ünnepségről nemcsak az EU vezetői hiányoztak, nem voltak jelen a széleseb értelemben vett fejlett országok, például az USA, Ausztrália, Japán, Kanada, Japán, Dél-Korea stb – vezetői sem.
Putyinnal egyetértett Fico
A szlovák miniszterelnök szerint Hszi Csin-ping világosan jelezte, hogy „a világ a béke és a háború közötti választás előtt áll, és Kína kész meghatározó szerepet játszani az új békerend kialakításában”. Fico már az előző nap találkozott Vlagyimir Putyinnal, a nyilatkozatokból az derült ki, hogy szinte mindenben egyetértett az Ukrajna ellen véres háborút folyttaó orosz elnökkel. Egyetértettek például abban, hogy Ukrajna soha nem lehet a NATO tagja, majd közös üzletről egyeztettek.
Fico állítólag az orosz-ukrán háborúról is tárgyalt Putyinnal, és mint tájékoztatásában írta „több következtetést és üzenetet is leszűrt a megbeszélés során”, amit majd át akar adni pénteken Volodmir Zelenszkij ukrán elnöknek.
Más egyebet azonban nem árult el a megbeszélésről.
Az ellenzéki pártok élesen kritizálták a találkozót - az ellenzék közös nyilatkozatban szólította fel a kormányfőt arra, hogy képviselje az emberi jogokat, Ukrajnát, valamint álljon ki a kisebbségek mellett a megbeszéléseken.
A Progresszív Szlovákia szerint Fico az európai demokratikus államok helyett a "tömeggyilkos Vlagyimir Putyint választotta, akivel szolgalelkű találkozót tart."
A PS úgy látja, hogy a Smer a NATO-ból és az Európai Unióból való távozást szorgalmazza, miközben a lakosság nagy része ezt elutasítja.
Újra az EU-t bírálta, de tárgyalt Lukasenkával és Vučićcsal
A szerdai megbeszéléseit újra az EU kritikájával vezette fel. „Ismét sajnálatomat fejezem ki, hogy az EU tagállamainak legfelső vezetői hiányoztak egy ilyen globális jelentőségű eseményről” – írta Fico. Szerinte nem sikerült Kínát elszigetelniük.
Egyezetett viszont Aljakszandr Lukasenka belorusz elnökkel, de nem az emberi jogok betartásáról tárgyaltak.
„A fehérorosz elnökkel egyetértettünk abban, hogy megfelelő lenne egy közös találkozó, mivel jelentősen alábecsüljük a gazdasági együttműködés lehetőségeit”
– írta Fico. Tárgyalt Alekszandar Vučić szerb elnökkel is, de az Vajdaságban megvert szlovákokat nem hozta fel, viszont megbeszélték „a külföldi hatalmak szlovák és szerb belpolitikába való beavatkozását”.
Fico holnap tárgyal Hszi Csin-ping kínai államfővel, majd közvetlenül a Szlovákiába indulása előtt még Kína alelnökével, Han Csenggel is. A kormányfő péntek hajnalban érkezik meg Kassára, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik.
