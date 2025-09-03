Fico jól érzi magát a diktátorok társaságában, szerinte az EU elszigetelte magát, mert nem ment Kínába

Hszi Csin-ping kínai államfő és pártfőtitkár Vlagyimir Putyinnal és Kim Dzsongun észak-koreai diktátorral vezette a Tienanmen téri katonai parádéra tartó menetet.

Még az ellenzékét börtönbe záró Aljakszandr Lukasenka belorusz elnök is a második sorba került, miközben Robert Fico csak a hátsó sorokban kapott helyet.

Igaz Szijjártó Péter magyar külügyminiszter még nála is hátrább látható, de ő külügyminiszterként volt jelen a nagyszabású kínai ünnepségen. Ebből a menetből hiányolta Fico a nyugati vezetőket. Az ünnepségről nemcsak az EU vezetői hiányoztak, nem voltak jelen a széleseb értelemben vett fejlett országok, például az USA, Ausztrália, Japán, Kanada, Japán, Dél-Korea stb – vezetői sem.

Putyinnal egyetértett Fico

A szlovák miniszterelnök szerint Hszi Csin-ping világosan jelezte, hogy „a világ a béke és a háború közötti választás előtt áll, és Kína kész meghatározó szerepet játszani az új békerend kialakításában”. Fico már az előző nap találkozott Vlagyimir Putyinnal, a nyilatkozatokból az derült ki, hogy szinte mindenben egyetértett az Ukrajna ellen véres háborút folyttaó orosz elnökkel. Egyetértettek például abban, hogy Ukrajna soha nem lehet a NATO tagja, majd közös üzletről egyeztettek.

Fico állítólag az orosz-ukrán háborúról is tárgyalt Putyinnal, és mint tájékoztatásában írta „több következtetést és üzenetet is leszűrt a megbeszélés során”, amit majd át akar adni pénteken Volodmir Zelenszkij ukrán elnöknek.

Más egyebet azonban nem árult el a megbeszélésről.

Az ellenzéki pártok élesen kritizálták a találkozót - az ellenzék közös nyilatkozatban szólította fel a kormányfőt arra, hogy képviselje az emberi jogokat, Ukrajnát, valamint álljon ki a kisebbségek mellett a megbeszéléseken.

A Progresszív Szlovákia szerint Fico az európai demokratikus államok helyett a "tömeggyilkos Vlagyimir Putyint választotta, akivel szolgalelkű találkozót tart."

A PS úgy látja, hogy a Smer a NATO-ból és az Európai Unióból való távozást szorgalmazza, miközben a lakosság nagy része ezt elutasítja.