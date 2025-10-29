Fico: Jól elő lett készítve a felsővisnyói kihelyezett kormányülés

Közélet

Jól elő lett készítve a kormány szerdai, felsővisnyói (Višňové, Zsolnai járás) kihelyezett ülése. A kabinet 1,8 millió eurót különít el a Zsolnai és a Nagybiccsei (Bytča) járás településeinek kis projektjeire – jelentette ki az ülés előtt Robert Fico (Smer) kormányfő. Bízik benne, hogy Jozef Ráž (Smer-jelölt) közlekedési miniszternek további információi vannak a felsővisnyói alagút átadásának dátumáról.

Fico visszautasítja azokat az ellenzéki állításokat, hogy Szlovákiában már éheznek az emberek. „Visszautasítom az ellenzék által terjesztett nihilizmust, ezek a kijelentések ártanak az országnak. (...) Örülnék, ha a mai kormányülés is megerősítené, hogy Szlovákia fejlődik, bár azokkal a hibákkal, amelyek tipikusak a nehéz transzformációs időszakon áteső országokban. Úgy gondolom, sikeres ország vagyunk” – jegyezte meg Fico.

