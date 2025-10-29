Fico: Jól elő lett készítve a felsővisnyói kihelyezett kormányülés

Fico visszautasítja azokat az ellenzéki állításokat, hogy Szlovákiában már éheznek az emberek. „Visszautasítom az ellenzék által terjesztett nihilizmust, ezek a kijelentések ártanak az országnak. (...) Örülnék, ha a mai kormányülés is megerősítené, hogy Szlovákia fejlődik, bár azokkal a hibákkal, amelyek tipikusak a nehéz transzformációs időszakon áteső országokban. Úgy gondolom, sikeres ország vagyunk” – jegyezte meg Fico.