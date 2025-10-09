Közélet

Fico: Javasoljuk a belső égésű motorok kivezetésének felülvizsgálását

TASR-felvétel
Robert Fico (Smer) kormányfő javasolni fogja Orbán Viktor magyar kormányfőnek, hogy az Európai Tanács október 23-án kezdődő ülése előtt a V4-ek soros elnökeként hívja össze a visegrádi négyek ülését, melyen a belső égésű motorok kivezetésének felülvizsgálását vitatnák meg.

Emellett javasolni fogja António Costának, az ET elnökének, hogy a tanács határozata teremtse meg a lehetőséget az EU autóiparának jövőjéről és fenntarthatóságáról szóló vitára – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Robert Fico.

