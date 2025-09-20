Fico: háromszor is elszámolt egy pályázatot egy Šimečka édesanyjához köthető szervezet

Fico egy leleplezősorozat részének tekinti a bejelentést és kilátásba helyezte, hogy később is nyilvánosságra hoz hasonló ügyeket, melyek több tárcát érintő gazdálkodási visszásságokat érintenek. A kormányfő a költségvetési megszorításokkal kapcsolatos kérdésekre nem reagált. A sajtótájékoztatón Boris Susko igazságügyi miniszter (Smer) és a kulturális tárca egyik képviselője is részt vett Erik Kaliňák, a párt EP-képviselője társaságában.

A miniszterelnök szerint a Michal Šimečka édesanyjához is köthető Projekt Fórum polgári társulás a 2020-as évek elején egy projekt kapcsán több minisztériumhoz is kiszámlázta egy programjuk kapcsolódó kiadásait.

A szervezet összesen 130 ezer eurós támogatáshoz jutott a Művészeti Alap (FPU), a kulturális tárca és az igazságügyi minisztérium révén, miközben a leadott számlák túlnyomó többsége egyezik – ami ellentétben áll a projekthez csatolt becsületbeli nyilatkozatokkal is.

A miniszterelnök szerint a sajtótájékoztató gyakorlatilag feljelentésnek számít és a főügyészségtől vár hasonló lépéseket, miközben a minisztériumoknál az elszámolt összegek visszaszerzését tűzte ki célnak. Fico úgy látja, hogy a pénz egy részét a pályázathoz nehezen köthető célokra költötték el, a kormányfő például kifogásolja, hogy miért egy Zora Jaurovához, a PS képviselőjéhez kötött, alapvetően filmkészítési és produceri tevékenységekkel foglalkozó cég foglalkozott a könyvelési feladatokkal.

A PS délután ígért választ a vádakra.