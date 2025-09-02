Fotó: Robert Fico/Facebook
Fico háromnapos hivatalos látogatásra érkezett Kínába (FOTÓK)
Robert Fico (Smer) kormányfő kedden háromnapos hivatalos látogatásra érkezett Kínába.
Fico részt vesz a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken, valamint több kétoldalú megbeszélést is folytat.
A miniszterelnök a tervek szerint kedden találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Szerdán koszorút helyez el a pekingi Mennyei béke téren álló Példátlan Hősök emlékművénél, tisztelegve a második világháború hősei előtt.
Csütörtökön a kormányfő tárgyalásokat folytat Hszi Csin-ping kínai államfővel, valamint Han Cseng kínai alelnökkel is.
