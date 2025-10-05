Fico: Ha valaki háborús miniszterelnököt akar, írjon ki népszavazást

A miniszterelnök többször is hangsúlyozta, hogy nincs erkölcsi, jogi vagy egyéb ok arra, hogy Szlovákiát bevonják az Oroszország elleni háborúba. A kormányfő szerint a Ukrajnában zajló háború regionális konfliktus, amely történelmi gyökerekkel rendelkezik, és nem Szlovákia háborúja. A műsorban többször elhangzott, hogy Oroszország és semmilyen más ország nem jelent katonai fenyegetést Szlovákiának. Fico hangsúlyozta továbbá, hogy ő békepárti, majd megjegyezte, hogy „ha valaki háborús miniszterelnököt akar, írjon ki népszavazást”.

Az Uniót kritizálta

A miniszterelnök kritikával illette az Európai Uniót ugyanis az, szerinte katonai erővé akar válni, miközben ezzel a háború elhúzását segíti Ukrajnában. Fico úgy véli, hogy az Unió a katonai kérdésekkel próbálja elfedni a kontinens gazdasági és politikai problémáit.

„Ha az EU a békére fordítaná az energiáját, a háború már rég véget ért volna”

– mondta a műsorban.

A miniszterelnök ugyanakkor nem részletezte, hogy szerinte hogyan lehetne békét teremteni Ukrajnában, csupán hangsúlyozta, hogy a konfliktus már három hónappal a háború kezdete után befejezhető lett volna.

Fico kritizálta továbbá a drónvédelmi fal projektjét is, amelyet az EU tervezett bevezetni. Úgy nyilatkozott, hogy egyelőre nincs semmiféle konkrét projekt, csupán szakmai vita folyik.

Gyenge a légvédelem

Fico kijelentette, hogy amiatt nem vagyunk képesek megvédeni az atomerőműveinket, mert az S-300-as légvédelmi rendszereket és a Mig–29-es vadászgépeket Ukrajnának adtuk. A műsorvezető ugyan közölte Ficóval, hogy az említett rendszer modernizálást és rakétavásárlást igényelt volna, a miniszterelnök erre azonban nem reagált.

A műsorvezető arról érdeklődött, hogy Szlovákia kérte-e segítséget más országoktól a légvédelme érdekében. A miniszterelnök erre úgy válaszolt, nem gondolja, hogy más országok rendelkeznének felesleges védelmi rendszerrel erre a célra fenntartva.

A miniszterelnök megerősítette, hogy a légteret a jövőben az izraeli Barak-MX rendszer fogja védeni, amelyet a védelmi minisztérium szerzett be.

Katonaság és beruházások

Fico kiemelte az eperjesi katonai kórház építését, amely békeidőben a lakosságot szolgálja majd, és nem az ukrán katonák számára készül. A kórház építése kapcsán Robert Kaliňák védelmi minisztert dicsérte. Hasznosnak titulálta továbbá a védelmi minisztérium infrastrukturális projektjeit – például vasúti pályák és hidak felújítását.

A műsorban Fico elutasította az esetleges kötelező katonaság visszaállítását is.

„Nem gondolom, hogy Szlovákia mentálisan felkészült lenne az alapvető katonai szolgálat visszaállítására”

– tette hozzá.

Babišsal erősebb a V4

A beszélgetés zárásaként a Visegrádi Négyek (V4) jövőjéről is szó esett. Szerinte Babiš kész lesz regionálisan együttműködni. A V4 erős szereplővé válhat, ha a Babiš–Orbán–Fico hármas sikeresen tudja ebben a szellemben meggyőzni a lengyel miniszterelnököt, Donald Tuskot is. „Ha ez megtörténik, ismét egy rendkívül erős európai szereplővel lesz dolgunk, és ehhez teljes mértékben csatlakozom” – zárta Fico.