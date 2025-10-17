Fico: Ha a PES az alkotmány miatt zárta ki a Smert, akkor büszke vagyok rá

Közélet

Robert Fico (Smer) kormányfő büszke rá, hogy a Smert kizárták az Európai Szocialisták Pártjából (PES), ha ezt a két nem – férfi és nő – alkotmányba foglalása és a fasizmus feletti győzelem ünnepségén való részvétele miatt tették. Ezt a közösségi hálón tette közzé.

„Ha a Smert azért zárják ki az Európai Szocialisták Pártjából, mert részt vettem a fasizmus feletti győzelem ünnepségén és mert alkotmányba foglaltuk a férfit és a nőt, mint a két nemet, akkor büszke vagyok rá, hogy kizárták” – üzeni Fico.

Az Európai Szocialisták Pártja (PES) pénteki amszterdami kongresszusán végleg kizárta Robert Fico kormányfő pártját, a Smert. Giacomo Filibeck, a PES főtitkára a szavazás előtt kijelentette, a Smer elmúlt években meghozott intézkedései „súlyosan és határozottan ellentétesek voltak a pártcsalád értékeivel és elveivel”. A PES tagjai egyhangú döntést hoztak.

A Smer legutóbbi kongresszusán tudomásul vette a kizárásáról szóló információkat, amit a párt brüsszeli eszméktől való fokozatos eltávolodásával indokoltak. A Smer továbbá megbízta európai parlamenti képviselőit, hogy tárgyaljanak az Európai Parlament egy másik, vagy egy újonnan alakuló frakcióba való felvételről. Eddig függetlenek voltak.

A Smer tagságát korábban felfüggesztette a PES, mert a 2023 októberében született döntés értelmében a párt távolodik a baloldali értékektől, és koalícióra lépett a Szlovák Nemzeti Párttal (SNS).

