Fico és Zelenszkij az energetikai infrastruktúráról is fog tárgyalni

A szlovák kormányfő, Robert Fico és az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij korábban még barátságos kézfogással köszöntötte egymást

Robert Fico (Smer) kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ungvári találkozójának egyik fő témája az energetikai infrastruktúra lesz – tájékoztatott a kormányhivatal sajtóosztálya. Megerősítették, hogy a miniszterelnök pénteken utazik Ukrajnába.

„A kormányfő és az ukrán elnök közös sajtótájékoztatót tart a tárgyalás után” – jelentette ki a kormányhivatal.

Mint hozzátették, Fico Julija Szviridenko ukrán miniszterelnökkel is találkozik Ungváron. Elmondásuk szerint a szlovák küldöttség további tagjai Denisa Saková (Hlas) gazdasági miniszter, miniszterelnök-helyettes és Juraj Blanár (Smer) külügyminiszter lesznek.

Fico és Zelenszkij pénteken találkoznak, miután a kormányfő visszatér Kínából, ahol kedden Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott. A miniszterelnök szerdán katonai díszszemlén vett részt, valamint hivatalos tárgyalásokat folytatott Alekszandar Vucsics szerb és Luong Cuong vietnami elnökkel. Csütörtökön Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt.

