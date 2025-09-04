Fico és Zelenszkij az energetikai infrastruktúráról is fog tárgyalni

Szeptember a gyümölcsszedés ideje. Ahhoz, hogy a termés sokáig eltartható legyen és a fák se betegedjenek meg, fontos tudni, mikor és hogyan kell szedni a különböző gyümölcsöket, mire érdemes figyelni, és melyeket jobb azonnal feldolgozni. Tanácsot adunk arra is, hogyan védekezhetünk a monília és a szilvahimlő ellen.