Fico és Putyin már találkozott is egymással

Fico szerint Szlovákia szempontjából kiemelten fontos, hogy az Oroszországgal ápolt kapcsolatok rendeződjenek, míg Putyin Pozsony külpolitikáját dicsérte. Az orosz fél szerint ez a stratégia gazdaságilag hoz pozitív eredményeket az országnak.

Vlagyimir Putyin szerint a szlovák-orosz üzleti együttműködés a későbbiekben is folytatódni fog. „Az Önök néhány vállalata továbbra is eredményesen ténykedik az orosz piacon, ami hasznot hajt a szlovák gazdaság számára is” – jegyezte meg Putyin aki szerint Moszkva továbbra is megbízható energetikai partnere marad Szlovákiának.

Fico úgy véli, a szlovák NATO- és EU-tagság az ország életterébe tartozik, ugyanakkor megosztott egy történetet egy békáról, amely egy kút aljáról szemléli az eseményeket, beszűkült módon. A miniszterelnök szerint ez a közmondásos béka épp az Európai Unió, amely képtelen megfelelő válaszokat adni a nagyvilágban történő eseményekre.

A két politikus egyetértett abban, hogy Ukrajna nem léphet be a NATO-ba. „Ez a végleges döntésem. Amennyiben viszont az uniós tagságról beszélünk, a kérdésben hajlandóak vagyunk együttműködni” – fejtette ki Fico. Vele összhangban Putyin is kijelentette, soha nem ellenezték Kijev uniós tagságát, a NATO-ban való részvétel azonban más bánásmód alá esik, mivel az Oroszország biztonságpolitikai érdekeivel ellentétes. Putyin kategorikusan elutasította, hogy az orosz fél egy Európa elleni támadást fontolgatna.

Fico a találkozón kifejtette, reméli, hogy a szlovákiai atomerőmű-bővítési projektek orosz-amerikai együttműködésben valósulnak meg. „Kapcsolatban vagyunk az amerikai Westinghouse vállalattal. Minden szlovákiai atomerőmű orosz gyártású reaktorokkal üzemel, miközben a létesítmények biztosítják be az ország energiaszükségletének több, mint felét. Szeretném, ha ezen a téren orosz-amerikai együttműködés alakulna ki” – nyilatkozta Fico.

