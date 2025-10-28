Közélet

A parlament nem ítélte el az ukrán gyerekek elleni erőszakot

Parlamenti szavazás
TASR-felvétel
Roli
Nagy Roland
Pozsony |

A honatyák még abban sem tudnak megállapodni, hogy az Ukrajnában élő gyermekek ellen elkövetett szörnyűségeket egy határozatban elítéljék.

A parlament kedd délben szavazott a javaslatról, amelyet a Progresszív Szlovákia (PS) terjesztett be. Ennek értelmében Szlovákia állami szinten is elítélete volna az Ukrajnában élő gyermekek ellen elkövetett erőszakos cselekedeteket, amelyeket az orosz katonák hajtottak végre.

Továbbá felszólították volna a kormányt, hogy csatlakozzon az ukrán gyermekek hazatéréséért létrehozott nemzetközi koalícióhoz, valamint felhívták volna Peter Pellegrini köztársasági elnök figyelmét, hogy az összes rendelkezésére álló diplomáciai eszközt használja fel az ukrán gyermekek hazatérésének elősegítésére.

A javaslat mellett azonban csak 58 képviselő szavazott, főként az ellenzéki frakciókból. A kormánypártok képviselői közül mindenki tartózkodott, így a határozatot nem sikerült elfogadni.

