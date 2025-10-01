A kormány különgépe nem indult el az EU-s vezetők informális koppenhágai találkozójára. Ennek oka Robert Fico egészségügyi panaszai – tudta meg a JOJ 24.
Fico egészségügyi panaszok miatt nem repült el a koppenhágai uniós csúcsra
A különgépnek valamivel délelőtt 10 óra után kellett volna felszállnia. Az újságírók azonban arról értesültek, hogy az indulás csúszni fog –
amikor pedig már a gépen ültek, arról tájékoztatták őket, hogy Robert Fico egészségügyi panaszai miatt a különjárat nem száll fel. A kormányfő elnézést kért azért, hogy nem tud részt venni az uniós vezetők Dánia fővárosában tartott találkozóján. Szóvivője szerint a panaszok összefüggnek az ellene elkövetett tavalyi merénylettel.
A koppenhágai találkozó fő témája a közös európa védelem megerősítése, valamint Ukrajna támogatása lesz. A európai vezetők az orosz hibrid fenyegetésekről, illetve a drónvédelmi övezetről is egyeztetnek majd.
