Fico beszélni akar Zelenszkijjel a kőolajvezetékre mért támadásokról

Fico hozzátette, hogy Pozsony továbbra is együtt akar működni Moszkvával több területen, például az energetika, valamint a kőolaj- és földgázellátás terén is. „Ami a TurkStream-en keresztül érkező gázt illeti, fokozatosan növekszik a mennyiség, lassan eléri az évi négymilliárd köbmétert – közölte Fico.

Megerősítette, hogy Szlovákia nem fogja megszavazni az Európai Bizottságnak azt a tervét, amely szerint 2028. január 1-jétől megszűnne az orosz földgázszállítás. Kifejtette, meggyőződése, hogy addig „még sok minden változhat”, és nem fog életbe lépni ez az intézkedés, mert jelentős károkat okozna az európai országoknak

A találkozó után Putyin és Fico négyszemközt vitatta meg a „legkényesebb kérdések” – közölte a TASS hírügynökség értesülései alapján Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója.

Fico a közösségi hálón egy későbbi bejegyzésében megerősítette, hogy a találkozó után Putyinnal majdnem egy órát beszéltek négyszemközt, elsősorban az ukrajnai háborúról. A beszélgetés után Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is beszélt személyesen.

Az orosz elnök tájékoztatta Ficót az alaszkai tárgyalások lefolyásáról, melyeket Donald Trump amerikai elnökkel folytatott, valamint a háború végének kilátásairól. Fico a beszélgetésből „több következtetést és üzenetet is levont, melyeket pénteken át akar adni Zelenszkijnek”.

A kormányfő bejegyzésében jelezte, hogy szerdán részt vesz a második világháború Ázsiában való befejeződésének 80. évfordulóján tartott katonai díszszemlén, majd kétoldalú tárgyalásokon vesz részt Luong Cuong vietnami és Alekszandar Vucsics szerb elnökkel.