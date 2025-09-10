Fico az Európai Tanács elnökével találkozik csütörtökön

Közélet

Robert Fico (Smer) kormányfő csütörtökön a kormányhivatalban találkozik António Costával, az Európai Tanács elnökével – tájékoztatott a kormányhivatal sajtóosztálya. 

„Az Európai Tanács elnöke a napokban végigjárja az EU-tagállamok fővárosait, hogy a legfontosabb témákról, védelmi és biztonsági kérdésekről, kereskedelmi témákról és a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, valamint az ukrajnai és a közel-keleti helyzetről tárgyaljon az országok vezetőivel” – tette hozzá a kormányhivatal. Costa körútja szeptember 1-jén kezdődött és szeptember 19-ig tart.

Costa szeptember 5-én is találkozott Ficóval a szlovák–ukrán határon, mielőtt a szlovák kormányfő Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt Ungváron.

