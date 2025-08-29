Fico a rejtőző fasizmusról, Pellegrini a gyűlöletről beszélt a Szlovák Nemzeti Felkelés évfordulóján

Robert Fico miniszterelnök szerint a fasizmust és nácizmus a második világháborút követő hidegháborúban sem elnyomni, sem megbüntetni nem sikerült, mindössze elrejteni. A miniszterelnök szerint elképzelhető, hogy ezért nyílnak ismét új frontvonalak a kelet és a nyugat között.

A kormányfő az ünnepi beszédében kijelentette, hogy továbbra is támogatni fogja a békepolitikát, amely a nemzetközi jog következetes betartásán alapul. A Szlovák Nemzeti Felkelés üzenete a véleménye szerint abban rejlik, hogy az esemény „szlovák, nagyívű és szuverén” volt.

A kormányfő több más témáról is szót ejtett: undorítónak nevezte Adolf Hitler kijelentését a német és szláv népek közti határ keletre tolásáról, majd a második világháborús konfliktust kelet és nyugat jelenlegi harcának megfelelőjeként írta le. Fico szerint ismét terítéken van Oroszország felosztása, de állította, a szlovák nép tudja, honnan jött a szabadság. A miniszterelnök szerint az orosz és amerikai útjának célja is az elesett katonák előtti tisztelgés és kijelentette, hasonló okokból indul Pekingbe is a háború végét ünnepelni.

Fico a beszédben dicsérte Gustáv Husák örökségét, aki a véleménye szerint több tiszteletet érdemel és elmondta, Szlovákia nem szolganemzet – stratégiai vállalatait nem adja nyugati kézbe, a központi intézkedéseket pedig nehezen viseli. Utóbbira példaként a koronavírus-járvány alatt foganatosított intézkedéseket hozta.

Peter Pellegrini államfő a fokozódó gyűlölettől intette beszédében a hallgatóságot az ünnepségen. Az elnök szerint ugyanakkor az ellenségeskedés terjesztéséhez a szociális hálózatokon kívül az újságírók is hozzájárulnak, akik ahelyett, hogy a demokrácia őrzésével és az ellenségeskedés elfojtásával foglalkoznának, olajat öntenek a tűzre.

Az elnök szerint a Robert Fico elleni merénylet is példája annak, milyen káros hatással van a nyilvánosságra a média és a szociális hálózatok. „Hirtelen valakinek nem volt elég a kritika (…) a választásnál jobb eszköznek tartotta a pisztolyt” – jelentette ki Pellegrini, aki ugyanakkor a politikusokat is felszólította a gyűlölet erősítésének megszüntetésére. Az elnök szerint páran már a fő tevékenységüknek tartják a gyűlölet terjesztését és azonnal fel kellene ezzel hagyniuk.

Pellegrini a beszédében a Szlovák Nemzeti Felkelés örökségéről is beszélt, fontosnak tartja, hogy az eseményben részt vállaló szereplők történetét, akik még most is élnek, feldolgozzák és beszéljenek az érintettekkel. Az elnök szerint a fasiszta rossz semmilyen formában nem térhet vissza – sem egyenruhában, sem pedig szóban.