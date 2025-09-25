Közélet

Fico a konszolidációról: Matovičék után takarítunk

A kormányfő az ellenzéket okolja
TASR-felvétel

A kormányfő az ellenzéket okolja

Roli
Nagy Roland
Pozsony |

Robert Fico (Smer) miniszterelnök továbbra is az ellenzékre hárítja a felelősséget a megszorítási csomag kapcsán.

A kormányfő csütörtök reggel tartott sajtótájékoztatót a konszolidációs csomag kapcsán, amelyet szerda este a parlament is jóváhagyott. A kormánykoalíció egységesnek mutatkozott a szavazáskor, egyedül Ján Ferenčák, a Hlas képviselője nem támogatta a megszorító intézkedések elfogadását, így végül 78 vokssal utalták második olvasatba a javaslatot.

Fico szerint a történések azt bizonyítják, hogy a Smer továbbra is a legstabilabb párt a teljes hazai politikai színtéren. A konszolidáció kapcsán úgy fogalmazott, ez egy elengedhetetlen lépés az államháztartás felélesztésére, majd megismételte az utóbbi hetekben sokat hangozatott állítását, miszerint a korábbi Matovič-, Heger- és Ódor-kormány gazdálkodása miatt kell mindenkinek meghúznia a nadrágszíjat.

„Utánunk takarítjuk el a piszkot”

– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, az ellenzéki képviselők inkább „elmenekültek”, nem vettek részt a szavazáson.

Fico kitért a szakszervezetek reakciójára is, akik szintén elégedetlenségüket fejezték ki a megszorítások miatt. A kormányfő szerint azonban az ő javaslataik elfogadhatatlanok voltak – példaként a 13. havi nyugdíj eltörlését emlegette. Hangsúlyozta, amíg a Smer van hatalmon, addig a nyugdíjak csökkentése fel sem merülhet.

A hírt frissítjük.

Robert Fico
konszolidáció
parlament
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?