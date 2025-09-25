Fico a konszolidációról: Matovičék után takarítunk

A kormányfő csütörtök reggel tartott sajtótájékoztatót a konszolidációs csomag kapcsán, amelyet szerda este a parlament is jóváhagyott. A kormánykoalíció egységesnek mutatkozott a szavazáskor, egyedül Ján Ferenčák, a Hlas képviselője nem támogatta a megszorító intézkedések elfogadását, így végül 78 vokssal utalták második olvasatba a javaslatot.

Fico szerint a történések azt bizonyítják, hogy a Smer továbbra is a legstabilabb párt a teljes hazai politikai színtéren. A konszolidáció kapcsán úgy fogalmazott, ez egy elengedhetetlen lépés az államháztartás felélesztésére, majd megismételte az utóbbi hetekben sokat hangozatott állítását, miszerint a korábbi Matovič-, Heger- és Ódor-kormány gazdálkodása miatt kell mindenkinek meghúznia a nadrágszíjat.

„Utánunk takarítjuk el a piszkot”

– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, az ellenzéki képviselők inkább „elmenekültek”, nem vettek részt a szavazáson.

Fico kitért a szakszervezetek reakciójára is, akik szintén elégedetlenségüket fejezték ki a megszorítások miatt. A kormányfő szerint azonban az ő javaslataik elfogadhatatlanok voltak – példaként a 13. havi nyugdíj eltörlését emlegette. Hangsúlyozta, amíg a Smer van hatalmon, addig a nyugdíjak csökkentése fel sem merülhet.

A hírt frissítjük.