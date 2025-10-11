Robert Fico miniszterelnök és a Smer elnöke nem lát semmilyen okot az előrehozott parlamenti választásokra Szlovákiában. Hozzátette ugyanakkor: annak, hogy a jelenlegi kormány kitöltse a választási ciklust, alapvető feltétele a jövő évi állami költségvetés elfogadása. Kilátásba helyezte az önkormányzati választások elhalasztását 2027-re.
Fico a konszolidációról: „Elvégeztük a piszkos munkát”
Fico minderről a párt szombati munkaértekezletén beszélt, hozzátéve: a Smer ambíciója az, hogy megnyerje a 2027-es választásokat.
„Nem létezhet más ambíció, mint megnyerni a választásokat, más célokat nem tűzhetünk ki magunk elé”
– szögezte le a miniszterelnök.
Az állami költségvetés tervezetét, melyet pénteken fogadott el a kormány, várhatóan kedden este terjesztik a parlament elé. Fico azt mondta, a költségvetési vitát nem rövidítheti le a kormánykoalíció.
Fico: mi vagyunk az igazi baloldal
A párt munkaértekezletét általában november 17-én tartják, de Fico szerint most reagálnia kell az aktuális helyzetre – részben a költségvetés-tervezet előterjesztésére, részben arra, hogy az Európai Szocialisták Pártjának (PES) kongresszusán rövidesen ismét döntés születik a Smer jövőjéről a párcsaládban, ahol jelenleg fel van függesztve a tagsága.
A Smer kizárását célzó javaslatról azt mondta, ez annak a következménye, hogy a párt eltávolodott Brüsszel elképzeléseitől. Felidézte Stefán Löfvennel, a PES elnökével folytatott telefonbeszélgetését, aki állítólag azt mondta neki, hogy
„minden rendes baloldali kettőnél több nemet ismer el”, és azt is közölte vele: egyes német tagoknak az is problémát jelent, hogy találkozott Putyinnal, illetve Moszkvába és Kínába utazott a második világháború befejezésének évfordulójára rendezett ünnepségekre.
Fico a kormány szociális intézkedéseire hivatkozva erre úgy reagált, hogy ők az autentikus baloldal.
Fico a megyei önkormányzati és helyhatósági választások 2027-re, a parlamenti választások utánra halasztásáról azt mondta, szerinte ez lenne a legjobb az ország számára. Arra kérte a Szlovákiai Városok és Falvak Társulását (ZMOS), valamint a megyei önkormányzatok szövetségét (SK8), hogy gondolkodjanak el ezen a javaslaton. Ha sikerülne egyezségre jutni, a parlament elfogadhatná a szükséges törvénymódosításokat.
Szeretem Magyarországot, de...
A konszolidációról azt mondta, hogy „elvégezték a piszkos munkát” az előző garnitúra után, ami szerinte elkerülhetetlen volt. Többször is elismételte, hogy a jobboldali kormányok a nyugdíjakon spórolnának, és ahogy hatalomra kerülnének, eltörölnék a 13. nyugdíjat, és általában is csökkentenék a nyugdíjakat. A konszolidációval kapcsolatban beszélt az állami intézmények “karcsúsításáról” is, kilátásba helyezte például a Közbeszerzési és a Monopóliumellenes Hivata összevonását.
Fico az ellenzék mellett bírálta a média “támadásait” is. felszólította a Smer politikusait, hogy védjék meg magukat a verbális támadásokkal szemben.
„Feljelentéseket és kereseteket kell benyújtanunk. Tudom, hogy ez nehéz, és pénzbe is kerül, de meg kell védenünk magunkat”
– mondta. Élesen bírálta a Sme napilap publicistáját, Peter Schutzot, aki egyik kommentárjában a Smer választóinak dehumanizációjáról írt. A Sme később törölte a kommentár ezen részét.
„Peter Schutz őrült” – mondta a miniszterelnök, ismét felidézve az ellene elkövetett merényletkísérletet. Arról is beszélt, hogy a média egy része teljesen hamis képet fest arról, hogy az ország nem működik. Ezzel kapcsolatban azt mondta: szereti Magyarországot, de szerinte a magyar vidék sokkal rosszabb állapotban van, mint a szlovák.
Žilinkát és Kažimírt is bírálta
Fico a Smer kongresszusán bírálta Maroš Žilinka főügyészt is. Csodálkozását és sajnálatát fejezte ki, amiért a bűnüldöző szervek szerinte szelektíven járnak el azoknak a rendőröknek és ügyészeknek vizsgálata esetében, akik az előző ciklusban a Smerhez kapcsolódó ügyekkel foglalkoztak.
Ficónak az sem tetszik, hogy Žilinka nem kezdte meg automatikusan a vizsgálatot a Progresszív Szlovákia elnökének, Michal Šimečka édesanyjának állítólagos támogatási csalása ügyében.
Arról is beszélt, hogy a a Smer elutasítja Kažimír újbóli kinevezését jegybankelnöknek.
„Ha Peter Kažimír meg van sértődve amiatt, hogy nem akarjuk megválasztani a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) kormányzójának, akkor azt üzenem neki: elég volt az árulásból”
– jelentette ki Fico. Hangsúlyozta, hogy a jelölés joga a Hlas pártot illeti, és elvárja, hogy a koalíciós partner megfelelő jelöltet állítson.
