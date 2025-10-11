Fico a konszolidációról: „Elvégeztük a piszkos munkát”

Fico: mi vagyunk az igazi baloldal

A párt munkaértekezletét általában november 17-én tartják, de Fico szerint most reagálnia kell az aktuális helyzetre – részben a költségvetés-tervezet előterjesztésére, részben arra, hogy az Európai Szocialisták Pártjának (PES) kongresszusán rövidesen ismét döntés születik a Smer jövőjéről a párcsaládban, ahol jelenleg fel van függesztve a tagsága.

A Smer kizárását célzó javaslatról azt mondta, ez annak a következménye, hogy a párt eltávolodott Brüsszel elképzeléseitől. Felidézte Stefán Löfvennel, a PES elnökével folytatott telefonbeszélgetését, aki állítólag azt mondta neki, hogy

„minden rendes baloldali kettőnél több nemet ismer el”, és azt is közölte vele: egyes német tagoknak az is problémát jelent, hogy találkozott Putyinnal, illetve Moszkvába és Kínába utazott a második világháború befejezésének évfordulójára rendezett ünnepségekre.

Fico a kormány szociális intézkedéseire hivatkozva erre úgy reagált, hogy ők az autentikus baloldal.

Fico a megyei önkormányzati és helyhatósági választások 2027-re, a parlamenti választások utánra halasztásáról azt mondta, szerinte ez lenne a legjobb az ország számára. Arra kérte a Szlovákiai Városok és Falvak Társulását (ZMOS), valamint a megyei önkormányzatok szövetségét (SK8), hogy gondolkodjanak el ezen a javaslaton. Ha sikerülne egyezségre jutni, a parlament elfogadhatná a szükséges törvénymódosításokat.

Szeretem Magyarországot, de...

A konszolidációról azt mondta, hogy „elvégezték a piszkos munkát” az előző garnitúra után, ami szerinte elkerülhetetlen volt. Többször is elismételte, hogy a jobboldali kormányok a nyugdíjakon spórolnának, és ahogy hatalomra kerülnének, eltörölnék a 13. nyugdíjat, és általában is csökkentenék a nyugdíjakat. A konszolidációval kapcsolatban beszélt az állami intézmények “karcsúsításáról” is, kilátásba helyezte például a Közbeszerzési és a Monopóliumellenes Hivata összevonását.

Fico az ellenzék mellett bírálta a média “támadásait” is. felszólította a Smer politikusait, hogy védjék meg magukat a verbális támadásokkal szemben.

„Feljelentéseket és kereseteket kell benyújtanunk. Tudom, hogy ez nehéz, és pénzbe is kerül, de meg kell védenünk magunkat”

– mondta. Élesen bírálta a Sme napilap publicistáját, Peter Schutzot, aki egyik kommentárjában a Smer választóinak dehumanizációjáról írt. A Sme később törölte a kommentár ezen részét.