Feltételes szabadságvesztést kért az ügyész Gál Gáborra

Az ügyésznek meggyőződése, hogy a bűncselekmény a vádiratban leírtak szerint megtörtént, és ezt kellőképpen sikerült is bizonyítani, bár a vádlott tagadja bűnösségét. Szerinte a vádlott bűnösségét a tanúvallomások és egyéb bizonyítékok is igazolják. Arra is rámutatott, hogy bár a vádlott a tanúvallomások bírósági meghallgatását követően úgy döntött, vallomást tesz, de a bíróság kiegészítő kérdéseire nem volt hajlandó válaszolni.

2022-ben indított büntetőeljárást kenőpénz elfogadása miatt Gál Gábor ellen az egykori Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség nyomozója. A vádirat szerint 2018-ban 50 ezer euró kenőpénzt fogadott el azért, hogy befolyásolja a döntéshozatali folyamatokat a Szlovák Földalapnál. Egytől öt évig terjedő börtönbüntetésre ítélheti a bíróság. Ladislav K., az ügy másik vádlottja ellen elévülés miatt megszüntették a büntetőeljárást.