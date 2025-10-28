Közélet

Felszólította az államfőt az ÚMS, hogy ne írja alá a hazárdjátéktörvényt

Peter Pellegrini
TASR-felvétel
tasr
TASR

A Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) felszólította Peter Pellegrini államfőt, hogy ne írja alá a hazárdjátékokról szóló törvény módosítását, melyet október 23-án szavazott meg a parlament. Az ÚMS rámutatott, a módosítás kiveszi a döntést az önkormányzatok kezéből.

„Azoknak kell dönteniük arról, hogy lesznek-e a településükön játéktermek, akik ismerik a helyi viszonyokat és nap mint nap szembesülnek vele” – jelentette ki Richard Rybníček, az unió elnöke.

Az ÚMS figyelmeztet, hogy az önkormányzat elutasító határozata a módosítás után már nem lesz mérvadó, ha az állami szerencsejáték-társaság átveszi a működtetési engedélyt az eddigi üzemeltetőktől. Az önkormányzatok huzamos ideje arra figyelmeztetnek, hogy rendkívül érzékeny társadalmi kérdésről van szó, komoly szociális és biztonsági hatásokkal, ezért a döntés jogát azoknál kell hagyni, akik közvetlenül felelnek a helyi lakosságért.

A tömörülés visszalépésnek és az önkormányzati hatáskörök gyengítésének tartja a törvényt, holott az önkormányzatiság elveit az alkotmány garantálja.

A Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) felszólította Peter Pellegrini államfőt, döntésével tegye egyértelművé, hogy a városok és a faluk akaratát továbbra is garantálja és elfogadja az állam, és a helyi lakosságot a közvetlenül választott képviselőiknek kell megvédeniük a hazárdjátékok káros következményeitől.

Peter Pellegrini
Szlovákiai Városok Uniója
hazárdjátéktörvény
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?