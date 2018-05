Felszámolná az „offshore pártokat” az SNS

Pozsony | Minimális taglétszámot írna elő a politikai pártoknak a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és a Smer. A javaslatuk már a parlamentben van. Az ellenzék szerint ezzel csak a konkurenciától igyekeznek megszabadulni, az OĽaNO azonban bizonyos feltételekkel hajlandó támogatni a jogszabályt.

Törvényben határozná meg a két kormánypárt a politikai pártok minimális struktúráját és tagjainak számát. A pártoknak legalább három testületet – ellenőrző bizottságot, pártbíróságot és elnökséget – kell létrehozniuk, amelyeknek legalább háromtagúaknak kell lenniük – kivéve az elnökséget, amelynek minimális létszáma 9 fő lenne. Emellett a párt legfőbb szerve továbbra is a közgyűlése lenne, és kötelezően lenne elnöke is. Az egyes testületekben a tagság nem lenne összeegyeztethető, egy ember csak egy testületnek lehet a tagja.

Alacsony létszám

A párttagok számát viszonylag alacsonyan szabná meg a Smer és az SNS: ha a párt indulni akar az országos vagy az európai parlamenti választásokon, akkor legalább kétszer annyi tagjának kel lennie, mint ahány jelöltje lesz a választási listán. Ha tehát teljes listát – 150 jelölt – állít a parlamenti választásokra, akkor legalább 300 tagjának kell lennie. Ha azonban csak csonka listát – például 50 jelölttel – állít, akkor elég alacsonyabb taglétszám is. Az Európai Parlamentben Szlovákiának jelenleg csak 13 képviselője van, így ennek alapján akár a 26 fős párttagság is elég lenne.

Párt vagy offshore cég

Az SNS régóta szeretné elérni a minimális taglétszám meghatározását, Andrej Danko pártelnök szerint a politikai pártokról szóló törvény megérett a változásra. „Olyan korban éltünk, amikor csak egy párt létezett, senki nem tudta elképzelni, hogy lesznek székhely nélküli, szinte offshore cégként működő pártok” – jelentette ki Danko. A javaslat szerint ugyanis a bejegyzéskor minden pártnak be kell jelentenie a székhelyét is. Meg kell határoznia az új tagok felvételét szabályozó mechanizmusokat, és azt is előírnák, hogy ha a pártot megszüntetik, akkor annak tagjai nem léphetnek be azonnal egy új pártba.

A Híd képviselői nem írták alá a javaslatot, de nem zárják a támogatását. Bugár Béla szerint több javaslatuk is belekerült a tervezetbe. „Mi elsősorban azt szeretnénk, hogy egy pártnak a szervei legyenek működőképesek, a tagok száma kevésbé fontos – mondta lapunknak Bugár. – A másik javaslatunk az volt, hogy a finanszírozása legyen tiszta, pártként működjön, ne kft.-ként.”

Aktivista vagy párttag?

Az SaS ellenzi a két kormánypárt javaslatát, kétségbeesett próbálkozásnak tartja, amellyel az SNS és a Smer meg akar szabadulni a konkurenciától. „Nem tartjuk demokratikusnak. A parlamentbe való bejutás feltétele a lakosság megfelelő támogatása, nem pedig a párttagok száma” – jelentette ki Jana Kiššová, az SaS alelnöke. Az SaS korábban viszonylag alacsony taglétszámmal indult, 2010-ben mindössze a 150 parlamenti képviselőjelölt volt a tagja. Egy évvel ezelőtt Richard Sulík pártelnök szerint 170 tagja volt a pártnak, de volt 5600 aktivistájuk – a párt megnevezése szerint a „szabadság barátai” – akik más pártban párttagok. A törvényt nem támogatja Boris Kollár pártja, a Sme rodina sem, habár Kollár szerint legalább 1300 tagjuk és 60 járási szervezetük van.

Az OĽaNO szigorítana

Az OĽaNO viszont bizonyos feltételekkel kész támogatni a jogszabályt. „Azt fogjuk követelni, hogy minden párt, amely pénzügyi támogatást kap a parlamenti választásokon elért eredménye alapján, transzparens számlája legyen, és minden egyes tételt hozzon nyilvánosságra” – reagált tegnap Igor Matovič az SNS javaslatára. A másik feltételük, hogy minden párt hozza nyilvánosságra a taglistáját. Matovič szerint erre azért van szükség, hogy lássák, saját embereit ülteti-e be az adott párt az egyes közigazgatási pozíciókba, illetve az állami cégek vezető testületeibe. A harmadik feltételük, hogy minden pártnak minden általa kötött szerződést nyilvánosságra kellene hoznia.

A pénzügyi elszámolás szigorítása a törvénymódosításban is szerepel. „Nem akadályoznánk, hogy a pártok éves elszámolása részletesebb legyen, a pénzüket pedig az államkincstárban tartanák – jelentette ki Danko. – Nem szabad, hogy ne ellenőrizhessék az emberek, hogy a pártnak mekkora összeg van a számláján, nem az elnökének vesz-e házat vagy nem saját újságját támogatja-e reklámmal.” (lpj, TASR, SITA)