FELMÉRÉS: Szlovákiában a családok több mint fele fizetéstől fizetésig él

Jobbra fordulsz a labirintusban, vagy csendben kémlelsz a hátsó kertben? A játékkönyvek interaktív világa évtizedek óta rabul ejti az olvasókat, és most a Chameleon Comix jóvoltából Magyarországon is új erőre kapott. Beszélgetésünkben feltárjuk, hogyan éledt fel a legendás Fighting Fantasy sorozat, milyen kihívásokkal jár a műfaj újraélesztése, és miért ragadja magával a mai olvasókat is az a szabadság, hogy ők irányítják a kalandot.