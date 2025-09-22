Minden ötödik lakos fontosnak tartja, hogy az élelmiszerboltban is lehessen újságot és folyóiratot vásárolni. A MNFORCE ügynökség által a nyomtatott és digitális lapok szövetsége (Asociáciu tlačených a digitálnych médií – ATDM) számára készített felmérésben a válaszadók 22 százaléka mondta ezt.
Felmérés: Az olvasók szeretnék, ha az élelmiszerboltban is lehetne újságot venni
„A 60 évnél idősebbek között ez az arány több mint 50 százalék” – közölte a szövetség. A közvélemény-kutatás eredménye rávilágított arra is, hogy azoknak a válaszadóknak az 52 százaléka tartja fontosnak, hogy megvehessék a lapokat az élelmiszerboltban is, akik általában üzletláncokban vásárolnak újságot. „Az újságok és a folyóiratok hozzáférhetősége olyan fontos az embereknek, hogy akár 21 százalékuk is abba az élelmiszerboltba járna bevásárolni, ahol újságot is lehet kapni” – derül ki az ATDM felméréséből.
A lapkiadók és -forgalmazók szerint a felmérés eredményei azt mutatják, hogy a nyomtatott sajtó továbbra is fontos része a médiának, és a hozzáférhetőségük befolyásolná a vásárlói szokásokat. A közvélemény-kutatás 1000 válaszadó bevonásával készült június 11. és 19. között.
