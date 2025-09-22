Közélet

Felmérés: Az olvasók szeretnék, ha az élelmiszerboltban is lehetne újságot venni

újság k
pixabay
tasr
TASR

Minden ötödik lakos fontosnak tartja, hogy az élelmiszerboltban is lehessen újságot és folyóiratot vásárolni. A MNFORCE ügynökség által a nyomtatott és digitális lapok szövetsége (Asociáciu tlačených a digitálnych médií – ATDM) számára készített felmérésben a válaszadók 22 százaléka mondta ezt.

„A 60 évnél idősebbek között ez az arány több mint 50 százalék” – közölte a szövetség. A közvélemény-kutatás eredménye rávilágított arra is, hogy azoknak a válaszadóknak az 52 százaléka tartja fontosnak, hogy megvehessék a lapokat az élelmiszerboltban is, akik általában üzletláncokban vásárolnak újságot. „Az újságok és a folyóiratok hozzáférhetősége olyan fontos az embereknek, hogy akár 21 százalékuk is abba az élelmiszerboltba járna bevásárolni, ahol újságot is lehet kapni” – derül ki az ATDM felméréséből.

A lapkiadók és -forgalmazók szerint a felmérés eredményei azt mutatják, hogy a nyomtatott sajtó továbbra is fontos része a médiának, és a hozzáférhetőségük befolyásolná a vásárlói szokásokat. A közvélemény-kutatás 1000 válaszadó bevonásával készült június 11. és 19. között.

újság
élelmiszerbolt
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?